Cómo la inteligencia artificial va a impactar el mundo de la creatividad publicitaria

“Cómo en todas las industrias, es un momento bastante crítico. Pero en la industria publicitaria, particularmente, la inteligencia artificial está provocando un impacto mucho más grande de lo que nos imaginamos que podía pasar; así que es un momento interesante para los que nos gusta pensar y reflexionar sobre la publicidad”, asegura Santiago Olivera, fundador y CEO de la agencia Febrero. Hoy, el mundo de la publicidad también se ve ‘invadido’ por esta nueva herramienta tecnológica, dejando su huella tanto en el aspecto creativo como en la producción; simplificando los procesos y substituyendo tareas mecanizadas y aburridas, para que los creativos puedan concentrarse en lo importante: poner todo su talento en agregar valor.

En este séptimo episodio de FuturIA, la reinvención de las profesiones, Martina Rua habló con el CEO sobre el futuro de la publicidad y una pregunta que parece atravesar todos los oficios: ¿puede la inteligencia artificial generativa producir ideas y, a la larga, reemplazar a los publicitarios? Para Olivera, la IA es un copiloto que juega a favor del talento, ayudándolos a producir cosas que destaquen, con ingenio, que es lo que persiguen las marcas que buscan diferenciarse del resto, en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

No, la inteligencia artificial no va a reemplazar la profesión, pero como explica el creativo, “Habrá que desaprender más que entrenarse –de cara al futuro–, porque los últimos 20 años, particularmente, nos enfocamos mucho en publicidad orientada a resultados y no a la construcción marcaria”. En pocas palabras, habrá que despojarse de la parte burocrática y automatizada del oficio, sin temor a explorar todas esas posibilidades que ofrece la IA para poner el ingenio en el centro.

En esta serie de ocho episodios, Martina Rua te invita a descubrir cómo la inteligencia artificial ya está transformando cada aspecto de nuestras vidas, incluido el mundo de la publicidad, una industria que viene creciendo sostenidamente desde hace muchísimo tiempo, y lo seguirá haciendo. “Lo que buscamos cuando trabajamos en publicidad, por supuesto, es ayudar a una empresa a que alcance sus objetivos de negocios, pero también que los mensajes que creamos impacten en la vida de las personas”, asegura Olivera, convencido de que su trabajo va a continuar resonando en los consumidores, en la sociedad y desde lo cultural, evolucionando de la mano de la tecnología.

La medicina, la arquitectura, la docencia, el derecho, los deportes y el agro también son protagonistas de FuturIA, la reinvención de las profesiones: segunda temporada del ciclo audiovisual. Acá podés encontrar la primera entrega.

Zuleydy Márquez con informacio rt