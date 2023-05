Comisión Nacional de Primaria: Sólo tres millones de venezolanos en el exterior podrán votar

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, declaró que solo 3 millones de venezolanos emigrantes y refugiados en el exterior podrán participar en la primaria para elegir al candidato presidencial de la oposición, dado que son ciudadanos inscritos en el Registro Electoral (RE).

A través de una entrevista, indicó que el registro telemático que implementará la Comisión exige que el elector esté inscrito en el RE y actualice sus datos de residencia y centro de votación. Una vez logrado el proceso, permitirá aumentar los niveles de seguridad para probar la identidad del votante.

Registro electoral

El abogado explicó que aquellos que quieran actualizar su sede de votación por vivir en el exterior deberán tomarse una foto con el documento de identidad, la cual hará una identificación biométrica de la cédula o pasaporte en la aplicación web.

De acuerdo con lo explicado, la propuesta excluye a un grupo de venezolanos en el extranjero, señaló Casal, sin embargo prefieren dicha opción a diferencia del registro oficial que maneja el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que apenas reconoce a 107 mil 904 electores de los 5 millones que se calculan están fuera del país.

La actualización de la dirección del RE, a través de la aplicación web que se dispondrá para esto, tendrá un lapso de tres semanas o más, pero el plazo específico aún no ha sido definido.

Elección presidencial

La inscripción en este registro paralelo que levantará la Comisión Nacional de Primaria no garantiza que puedan votar en la elección presidencial de 2024, comentó. Si bien la comisión técnica constituida con el CNE presentará un documento de propuestas para la incorporación de los venezolanos, no hay garantías de que se materialice. Esto dependerá de una negociación política a través de la cual el organismo acceda a ampliar el padrón electoral oficial.

Centros de votación asignados en 21 países

Con respecto a los puntos de votación, “es fundamental que comiencen a organizarse en cada una de estas ciudades porque la Comisión no dispone de recursos para cubrir todos los costos que implica ese voto en el exterior sino que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores como la consulta de 2017, hay esfuerzos que hacen venezolanos en el exterior para crear esas capacidades logísticas en cuanto a buscar los locales donde estarían las mesas electorales», alegó el presidente del Comisión Nacional de Primaria.

Al menos 70 ciudades (de 21 países) fueron seleccionadas para acoger los centros electorales de cara a la primaria, dado que concentran el mayor número de venezolanos. Además, el proceso del sufragio se realizará bajo la metodología del voto manual.

Con información de El Carabobeño