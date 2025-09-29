Comisión del Cicpc Caracas llegó a Churuguara para esclarecer la muerte de Joseddy Sánchez, trabajadora de la alcaldía

Una comisión de expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas llegó al municipio Federación, estado Falcón, para esclarecer la muerte de la trabajadora de la Alcaldía de Churuguara, Joseddy Lucía Sánchez Querales, de 26 años, quien murió el pasado jueves 26 de septiembre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza.

Es de recordar que el hecho sucedió en la entrada de la hacienda Nicaragua, sector El Tural de la población de El Paramito, parroquia Churuguara, municipio Federación, perteneciente a la excaldesa, Nayrobi Osticochea.

Por este caso, hay dos personas detenidas en la sede del Cicpc, en Churuguara, quienes fueron identificados por las autoridades como: Nayrobi Osticochea, exalcaldesa del municipio y su esposo Jesús Schotborgh. Mientras que, el vehículo es retenido para la investigación.

Familiares claman justicia

Con pancartas en manos y aún con el dolor por la perdida de la joven, familiares y allegados se concentraron, este domingo 28 de septiembre, en las afueras de la delegación, a fin de que las autoridades esclarezcan el caso lo antes posible.

Cabe señalar que, la última vez que Sánchez Querales fue vista con vida fue este jueves, cuando su pareja la dejó en la residencia de la exalcaldesa, ya que la víctima iba a realizarle un servicio de pestañas postizas a la detenida.

Sánchez Querales manejaba las redes sociales de la alcaldía, era estudiante de enfermería y esteticista.