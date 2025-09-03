Comienzan los Festejos de las Ferias de Barquisimeto con la Elección de la Señorita Prensa

En un evento lleno de elegancia y carisma, la joven Astrid Ospina, representante de la parroquia Santa Rosa, fue seleccionada como Señorita Prensa en el preámbulo de las 48 Ferias de Barquisimeto. La elección tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Trinitarias Suites, donde las 10 candidatas que representan a las parroquias del municipio Iribarren desfilaron ante el jurado y el público.

La velada no fue una competencia de preguntas rígidas, sino un espacio para la conversación genuina. Cada una de las participantes dispuso de tres minutos para charlar con los miembros del jurado, abordando temas centrados en cómo resaltar las potencialidades del municipio Iribarren.

Al llegar el turno de Astrid Ospina, de 18 años, su naturalidad y autenticidad destacaron. Conversando con el licenciado Moisés Lizardo, miembro del jurado, la candidata de Santa Rosa compartió la motivación detrás de su participación: el ejemplo y el apoyo de su madre, quien ha sido su principal inspiración en este camino.

La gala final, donde se elegirá a la nueva reina de la belleza guara, se celebrará este viernes 5 de septiembre en el anfiteatro Don Pío Alvarado del Complejo Ferial Bicentenario.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto