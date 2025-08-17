Comienzan a cerrar las mesas electorales en Bolivia

A partir de las 4 de la tarde de este domingo 17 de agosto, comenzaron a cerrar las mesas electorales en Bolivia, donde los electores van a elegir presidente, vicepresidente y se renueva a los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34 mil 026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. Además, deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando en fila su turno para votar.

con información de NT