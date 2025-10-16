Comandante de la REDI Los Andes indicó: Operación Independencia 200 en Táchira asegura activos estratégicos del Estado

El comandante de la REDI Los Andes, M/G José Gregorio Martínez Campos, indicó que se activaran tres regiones y dos centros de resistencia; además de las Áreas de Defensa Integral.

Este jueves se realizó la activación de la Operación Independencia 200 en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, con el objetivo de asegurar todos los activos estratégicos que garantizan la vitalidad del Estado, y aquellos activos esenciales para el mantenimiento de la población.

El ejercicio fue instruido por el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, M/G José Gregorio Martínez Campos, quien explicó que el ejercicio busca garantizar la independencia y soberanía de la nación, e incluye la realización de operaciones para el mantenimiento del orden interno.

Del mismo modo, detalló que la ZODI Táchira procederá con esta activación, de tres regiones y dos centros de resistencia; además de la activación de las Áreas de Defensa Integral. De igual forma, mencionó que se activarán las áreas de responsabilidad de defensa aérea para evitar la parálisis en la entidad.

Por su parte, el G/D Michell Valladares comandó el Ejercicio Independencia 200, desde el despliegue de las 27 acciones de seguridad estratégica orientada por el presidente Nicolás Maduro, para garantizar el monitoreo de campo desde la unión civico-militar-policial.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión