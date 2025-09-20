Rosa Villavicencio, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, criticó el despliegue que han realizado las Fuerzas Armadas estadounidenses en el mar Caribe en las últimas semanas, muy cerca de Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas.

«Lo que vemos es una presencia desproporcionada militar en la región que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico», advirtió la ministra de Asuntos Exteriores del país sudamericano en declaraciones a un medio europeo.

Sostuvo que la preocupación de Venezuela está justificada por la acción de las fuerzas enviadas por Donald Trump a un área declarada soberana y de paz por los países latinoamericanos. «Por supuesto, Venezuela está preocupada, como lo está toda la región, por la posibilidad de una intervención. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz, por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región», enfatizó Villavicencio.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha criticado que Estados Unidos utilice su poder militar contra embarcaciones que ni siquiera iban armadas. «Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada, es un asesinato», acusó.

Pedro Montilla / Con información de El Universal