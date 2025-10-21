Colisión de dos camionetas en la Av. Venezuela con Bracamonte genera caos vial en Barquisimeto

Una fuerte colisión entre dos vehículos ocasionó un gran caos en la Avenida Venezuela, enhorabuena no hubo heridos de gravedad, sin embargo, conductores como usuarios, han enfatizado la falta de mantenimiento de los semáforos en dicha zona.

La tranquilidad de este martes 21 de octubre se vio interrumpida por una violenta colisión entre dos camionetas pickup en la Avenida Venezuela con Bracamonte, a escasos metros del monumento La Flor de Venezuela. Afortunadamente, a pesar del fuerte impacto, no se reportaron desenlaces trágicos.



El incidente, que paralizó momentáneamente el tráfico, ha destapado una queja recurrente entre los conductores. Según reportes y comentarios de usuarios de nuestro canal, la falla eléctrica o de mantenimiento en los semáforos del «Triángulo del Este» pudo haber contribuido al accidente.

Georgina Karachi, una conductora que pasó por el lugar, relató a través de @sucesosbarquisimeto la situación de abandono vial: «El de la Bracamonte con Venezuela también estaba apagado desde antes de las 7 a.m. y volví a pasar a las 9 a.m. luego de la colisión y aún seguían apagados. Y ni un fiscal de transito estuvo para dirigir los vehículos en los dos semáforos.»

La indignación se mezcló con el llamado a la prudencia. La señora Alba Romero enfatizó la irresponsabilidad al volante que se vive en la ciudad: «Corren demasiado, no respetan los semáforos, se creen dueños de las calles… son irresponsables, imprudentes…» Su mensaje culminó con una súplica: «…recuerden, hay niños, ancianos, transeúntes inocentes en diferentes vías y calles… ¡RESPETEN».

Las autoridades de tránsito aún no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del accidente o la falla prolongada de los semáforos.

Por: Edwin Hevia