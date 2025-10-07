Colegio San Vicente de Paúl anuncia matrícula temporal de $140

Tras semanas de intensas denuncias por el presunto aumento excesivo en el costo de la matrícula y la solicitud de intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), la directiva del Colegio San Vicente de Paúl de Barquisimeto emitió un comunicado oficial anunciando un ajuste temporal en la tarifa escolar.

En el texto, el Departamento Administrativo de la institución informó que la mensualidad a pagar por los meses de septiembre y octubre se fija en $140 o su equivalente en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para el día del pago.

Una Medida Temporal a la Espera de Órganos Competentes

La decisión, que representa una disminución respecto a la cifra inicial de $185 que desató la controversia, es presentada como una medida de contención mientras se resuelve la situación legal.

El comunicado subraya que esta cantidad se mantendrá:

«hasta recibir las orientaciones debidas de los órganos competentes y de conformidad a la normativa establecida en la Resolución DM/N° 114 y 027 del Ministerio del Poder Popular para la Educación.»

La mención explícita a la Resolución 114 es significativa, dado que fue el principal argumento legal esgrimido por los padres y representantes, quienes denunciaron que el proceso de consulta para fijar la tarifa estaba viciado de nulidad al no alcanzar el quórum reglamentario ni seguir el procedimiento de revisión de la estructura de costos.

Contexto de la Controversia

La disputa se intensificó a inicios del año escolar 2025-2026 luego de que los padres rechazaran el monto de $185, que representaba un aumento de más del 48% respecto a los $125 pagados el año anterior. Las denuncias se enfocaron en la opacidad de los costos (incluyendo un gasto de $125.000 sin justificación)

Con este comunicado, el Colegio San Vicente de Paúl da un paso hacia la rectificación del proceso, aunque el monto de $140 sigue siendo superior al costo del año pasado. La comunidad educativa queda ahora a la espera del pronunciamiento definitivo de los organismos reguladores para la fijación del costo final de la matrícula.

