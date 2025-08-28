Colegio de Médicos se pronuncia: «Quieren causar zozobra en el gremio de Lara»

El Colegio de Médicos del estado Lara emitió un comunicado oficial para poner fin a la ola de rumores y desinformación que ha circulado en las últimas semanas. La directiva del gremio, en medio de la compleja situación de salud que vive la región, ha salido al paso para aclarar su posición y denunciar lo que considera un intento por generar caos y división entre sus miembros.

​El comunicado, dirigido tanto a los médicos agremiados como a los medios de comunicación, fue claro: «los únicos autorizados para emitir declaraciones oficiales… es el Presidente Encargado del Colegio de Médicos del Estado Lara, y los miembros en pleno de la Junta Directiva.»

​Esta declaración surge tras una serie de informaciones contradictorias sobre la supuesta ilegitimidad de la actual junta directiva, un tema que ha generado tensión y confusión. El gremio también desmintió la convocatoria de cualquier rueda de prensa en sus instalaciones, un rumor que se había esparcido rápidamente. Y precisamente este miércoles el equipo de Noticias Barquisimeto fue a la sede de esa institución, y le prohibieron el acceso.

​»Los exhortamos a no caer en informaciones falsas, dadas por personas no autorizadas, que buscan desinformar y causar zozobra en el gremio médico larense», puntualiza el comunicado.

​Un contexto de crisis y rumores

​La postura del Colegio de Médicos se entiende dentro de un ambiente de profunda crisis en el sector de la salud larense. En las últimas semanas, se ha desmantelado una presunta red o mafia que comercializaba y acaparaba insumos médicos del Hospital Central Antonio María Pineda, donde hay varios ex funcionarios de la salud detenidos, y otros con orden de captura, entre ellos directivos del gremio médico, lo que han puesto a los profesionales de la medicina en el ojo del huracán.

​La situación se ha visto agravada por la mencionada disputa interna, que ha sembrado dudas sobre la legitimidad de la actual directiva. Según fuentes consultadas, la junta actual ha sido señalada por supuestas irregularidades, lo que ha alimentado las divisiones.

​Con este comunicado, la directiva busca centralizar la información y asegurar que la comunicación oficial provenga de una sola fuente confiable, para evitar que la desinformación afecte la labor de los médicos larenses. El llamado es a la unidad en un momento donde la crisis de salud requiere de la máxima cohesión posible.

​La tensión sigue latente. La comunidad médica y los ciudadanos están a la espera de los próximos pasos del gremio, que busca restaurar la confianza y enfocar la atención en los verdaderos desafíos de la salud pública en la región.