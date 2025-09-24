Colegio Andrés Bello rompe el silencio: Responde a denuncias a través de un comunicado oficial

Tras las denuncias formuladas por un grupo de padres y representantes sobre la negativa del Colegio Andrés Bello a acatar la resolución de la SUNDDE, Noticias Barquisimeto se acercó a la institución educativa para conocer de primera mano la posición de su directiva.

Aunque fuimos atendidos por el Director y el subdirector, estos manifestaron que no emitirían ningún pronunciamiento de manera directa, indicando que cualquier comunicación oficial se realizaría exclusivamente a través de sus redes sociales. En este sentido, la cuenta de Instagram del plantel publicó un comunicado oficial dirigido a toda la comunidad.

a continuación el comunicado íntegro: