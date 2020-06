»Los carros adelante pasan y la cola no se mueve»: Siguen las quejas en las estaciones de servicios

Colas kilométricas para surtir gasolina se observaron el primer día del 7 x 7, como parte de la flexibilización anunciada por el Ejecutivo Nacional.

El mecanismo de gasolina subsidiada se mantiene por número de placas, este lunes le corresponde a los terminales 7 y 8 respectivamente.

En la estación se encuentran funcionarios de la Guardia Nacional, controlando el proceso de biopago

En un recorrido por la estación de servicio ubicada en la avenida los leones (Texaco)

Jorge Rosa manifestó haber llegado a las 7:00 am y a las 10:30 am aún no había logrado surtir, sin embargo expresó que la demora se entiende puesto a que el sistema es un poco tedioso.

Rosa declaro que existen estaciones con baja afluencia, pero esto se debe a que solo se encuentran surtiendo 30 litros.

Por otro lado Nancy Salas, expuso venir de la la estación de servicio de la 19 con 13, donde no logro suministrar debido a que están exigiendo salvoconducto.

Carlos Sánchez expuso que tiene un familiar que sera intervenido quirúrgicamente y para poder ser atendido le manifestaron que debía llevarlo.

Por su parte Luis Pérez comento que »los carros adelante pasan y la cola no se mueve», a su juicio se debe controlar el procedimiento para cancelar.

Asimismo Gustavo Arriechi dijo que » deberían cobrar al momento de surtir» expreso que en una oportunidad pago 40 litros y su camioneta tenia disponible para surtir 30 litros »los otros 10 los perdí».

Usuarios afirmaron que el sistema biopago únicamente funciona con los banco de Venezuela, Bicentenario y el tesoro. La otra modalidad de pago es en efectivo.

