«Cohesión y alta articulación»: Ministro Vladimir Padrino López instó al pueblo a prepararse y organizarse ante posibles acciones de EEUU.

Este miércoles, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, alertó al pueblo de Venezuela sobre la irracionalidad de las actuaciones del gobierno estadounidense, por lo que, instó a la población a mantenerse preparada y organizada ante las posibles futuras agresiones al país, «cohesión y alta articulación», dijo.

«Ha llegado el momento en que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a amenazarnos militarmente y no somos indiferentes a esa amenaza», dijo este miércoles desde La Guaira, donde se desplegó el ejercicio militar de defensa Independencia 200.

Durante los ejercicios del Plan Independencia 200 que desarrollan en La Guaira, Padrino enfatizó que las acciones de Estados Unidas son “antipolíticas, guerristas, groseras, vulgares y grotescas”, porque son capaces de “señalar al Estado venezolano como un estado narcotraficante” sin sustento.

El también ministro de Defensa reiteró que estas narrativas falsas son “un intento de levantar acciones bélicas y genocidios para robar los recursos naturales de la nación”.

Aseguró que, ante estas amenazas militares por parte de EEUU, Venezuela mantiene su estrategia de fusión cívico-militar-policial con la que se ha logrado un nivel de articulación y cohesión en toda la sociedad para la defensa de la soberanía nacional.

Padrino López enfatizó que “mientras mejor preparados estemos como sociedad, como pueblo, como Estado y en liderazgo político/militar las cosas fluirían muchísimo mejor”.

Señaló que el proyecto bolivariano, independentista y soberanista de Venezuela «es una piedra en el camino para el imperio norteamericano», por eso, «quiere forzar un cambio de gobierno» que se alinee a sus intereses.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión