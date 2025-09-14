«Cobarde y peligrosa provocación»: Presidente de Cuba condena el asalto a un barco pesquero Venezolano por EEUU.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó que el abordaje al barco pesquero venezolano por militares estadounidenses en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela constituye un «acto ilegal, contrario al derecho internacional».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó este domingo el asalto a un barco pesquero venezolano por parte de un destructor de la Marina de EEUU.

En su cuenta de X, el mandatario manifestó que el abordaje constituye un «acto ilegal, contrario al derecho internacional», al tiempo que lo tachó de «cobarde y peligrosa provocación». «América Latina y el Caribe es zona de paz», recalcó.

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció que el buque estadounidense USS Jason Dunham retuvo por espacio de ocho horas una «pequeña e inofensiva embarcación» que navegaba a «48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla», en aguas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva del país suramericano. «Quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe», denunció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión