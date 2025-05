CNE agradeció presencia de veededores internacionales en elecciones del 25M

El presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, acompañado por el vicepresidente Carlos Quintero, las rectoras electorales Rosalba Gil, Aimé Nogal, Aura Rosa Hernández, dieron formalmente la bienvenida a los veedores y las veedoras internacionales que estarán presente durante el proceso electoral pautado para este domingo 25 de mayo.

“Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, veedores electorales, presidentes de organismos electorales homólogos a nivel mundial, magistrados, presidentes de parlamentos de varios países del mundo. Es un honor y un orgullo tenerlos a ustedes aquí. Son más de 1400 veedores nacionales e internacionales que estarán acompañando todo el proceso”, aseguró el doctor Elvis Amoroso.

“Tenemos este nuevo proceso electoral donde es sumamente importante las presencia de todos ustedes los veedores internacionales, ustedes han podido apreciar la fortaleza de nuestro sistema electoral. Este domingo estaremos eligiendo 285 diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, 260 representantes de los Consejos Legislativos de todo el país y 24 gobernadores. Lo más importante es que por primera vez elegiremos al gobernador o la gobernadora del estado de la Guayana Esequiba aquí en Venezuela”, recordó el doctor Amoroso.

Asimismo, ratificó que solo se está a la espera de lo más importante, que es la voluntad del pueblo soberano, que se va a expresar este domingo, como siempre lo hace. “A nosotros nos corresponderá, una vez finalizados los comicios, después que tengamos una tendencia irreversible, anunciar al país los resultados”.

Por su parte, el vicepresidente Carlos Quintero, durante la presentación del Sistema Electoral destacó que luego de la experiencia del 28 de julio se ha hecho un gran esfuerzo y se ha trabajado en mejorar cada uno de los procesos, ya que no es solo las máquinas de votación y la totalización, sino también las telecomunicaciones, el sistema eléctrico y la seguridad en todo el país.

“Nos hemos preparado para mejorar, no hay ningún sistema infalible, lo que ocurrió el 28 de julio no fue hackeo al sistema, porque la red del sistema electoral es una red privada. Lo que hubo fue una ralentización de las transmisiones que pudimos maniobrar y restablecer para dar los resultados. Lo que no se pudo hacer fue publicar los resultados desglosados, porque atacaron todos los nodos que están expuestos a internet. Nuestro sistema siempre está mejorando sus capacidades porque estamos muy claros en lo que significa mantener la estabilidad y la democracia en nuestro país”; dijo Quintero.

Recordó que están participando en este proceso 54 Organizaciones con Fines Políticos, que incluyen 36 nacionales, 10 regionales, 3 indígenas nacionales y 3 indígenas regionales.

Asimismo, señaló que están dispuestos 15.736 centros de votación en todo el país; 27.713 mesas electorales; 1.236 centros de acopio de contingencia y 1.022 centros de transmisión de contingencia.

