Claves para disfrutar de la 95 edición de los Premios Oscar

Los Óscar celebran su 95 edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo y, aunque muchos aún se acuerdan de la famosa bofetada de Will Smith, hay razones de sobra para pensar que la Academia de Hollywood ha pasado página y que esta entrega brillará por sí misma.

Estas son las cinco claves para disfrutar de los Óscar 2023

1-¿Qué bofetada?

La entidad organizadora de los Óscar ha hecho todo lo posible para dejar atrás el episodio de la bofetada y, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en una gala, ha creado por primera vez en su historia un equipo de actuación para solventar crisis o imprevistos similares, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo funcionará.

2-Desde filmes de gran presupuesto a cine de autor

La categoría de mejor película este año revela un panorama heterogéneo en el que conviven filmes de gran presupuesto («Avatar»), éxitos «indies» («Everything Everywhere All At Once»), películas de directores de culto («The Fabelmans») y producciones de autor disponibles en plataformas («The Banshees of Inisherin»).

3-Una edición marcada por los regresos

¿Cómo no recordar al torpe Brendan Fraser de «George of the Jungle» o al simpático Ke Huy Quan de «The Goonies»? Los más nostálgicos están de enhorabuena porque ambos salen del ostracismo y vuelven a Hollywood.

4-Cinco debutantes en la categoría de mejor actor

Por primera vez desde 1935, los cinco finalistas en el apartado de mejor actor son debutantes: Austin Butler («Elvis»), Colin Farrell («The Banshees of Inisherin»), Bill Nighy («Living»), Paul Mescal («Aftersun») y el mencionado Brendan Fraser («The Whale») se estrenan en los Óscar.

5-Discreta representación latina

La representación latina este año se reduce a la hispanocubana Ana de Armas («Blonde») dentro de la categoría de mejor actriz; el mexicano Guillermo del Toro, con su adaptación de «Pinocchio», nominada a mejor película de animación; y su compatriota Alfonso Cuarón, con «Le Pupille», candidato a mejor cortometraje.

