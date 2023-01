Claudio Fermín: «El Estado se ha convertido en su propio enemigo para el aumento salarial»

El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, indicó que actualmente no hay una política permanente de control en la inflación, «en los últimos dos años fue derrotada la hiperinflación pero ya los precios empezaron a subir, ya comenzó a despegarse los bienes del acceso venezolano, así que nosotros queremos reiterar nuestro respaldo a todos los reclamos sociales porque son justos».

«Queremos hacer un planteamiento para que las protestas por salario no se conviertan en el pan nuestro de cada día, los maestros son personajes en el país muy importantes, pero ellos también son empleados públicos de escuelas, liceos, universidades. Necesitamos más maestros, hay instituciones educativas que carecen de docentes en diferentes especialidades. La pregunta es: ¿Cómo le van a pagar a más maestros si es que actualmente no hay ni siquiera para los que tienen trabajando?”, aseveró.

A través de una entrevista, este lunes, al programa matutino Primera Página, transmitido por Globovisión, insistió en que el Estado venezolano se convirtió “en un modelo que no sirve, un modelo en el que el Estado abarca todo: líneas aéreas, fincas, fundaciones, y no tiene dinero para los hospitales, para médicos y enfermeras, para los educadores”.

Leer también: Nueva orden de captura para Julio Borges por «traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir»

En ese sentido, Fermín expresó que “esa estructura de Estado se ha convertido en un enemigo del aumento salarial”. Dijo que es necesario “un nuevo modelo de Estado para que los aumentos salariales sean sustentables y realmente alcancen”, y afirmó que se trata de “una exigencia vital”. “El Estado es la propia traba para aumentar los salarios”, agregó.

“Necesitamos aumentar los ingresos familiares y eso sólo puede lograrse con un modelo agresivo que ponga la producción en manos de los particulares”, manifestó el también profesor universitario. Para que eso suceda, es urgente poder acceder a préstamos. “Hoy a los particulares nadie les presta y el Estado les cobra impuestos”, señaló.

Fermín indicó que la capacidad adquisitiva del salario ha estado muy erosionada debido a que los incrementos también provocan que los productos aumenten, lo que en poco tiempo «vuelve sal y agua» el poder adquisitivo del ciudadano.

“Un nuevo modelo de Gobierno es necesario porque los incrementos hoy fueron apenas de un bono muy modesto, pero para que esto sea sustentable, para que realmente pueda alcanzar por más tiempo, el Estado debe ser modificado. Ellos se han convertido en su propia traba durante este tiempo”, sostuvo.

En este sentido, insistió que hay una franja muy grande de venezolanos que no son asalariados porque están desempleados, lo que genera otro problema. De igual forma, señaló que también los campesinos de los 17 estados que viven de la agricultura tienen tierras pero no cuentan con insumos ni financiamientos para trabajarlas.

“Le hago un llamado al presidente Maduro: vamos a poner a funcionar el poder popular y entregarle esos centrales a los cañicultores, que son los que saben de eso y son quienes padecen”. Afirmó que “lo mismo pasa con quienes producen maíz, plátano, yuca: tienen la tierra, el conocimiento, la tradición cultural y la necesidad, pero no hay financiamiento”.

«El caso de los cañicultores del estado Sucre, hay centrales azucareras donde la situación es gravísima ya van para cuatro años sin zafra». Hizo un llamado al Ejecutivo nacional para entregar a los agricultores los insumos necesarios, «porque desde hace tres años y medio eso está completamente abandonado”, indicó.

«No podemos sacar el debate del aumento de salario de una política antinflacionaria, tenemos que producir, si no hay producción y si no entran divisas al país cómo se va a regular el cambio del dólar, la situación reclama un cambio de política», añadió.

Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro

El presidente del partido Soluciones para Venezuela expresó que el mandatario nacional fijó una posición política frente a las sanciones, con la intención de ratificar «su compromiso con hacer cambios».

«Pero lo que muchos esperábamos es que sea para rendir cuentas, pero eso no ocurrió. Más bien fue sustituida por un informe político y no es que no tenga validez, pero yo creo que la cuenta quedó pendiente», sentenció.

El ex alcalde de Caracas expresó que “la banca es prácticamente de papel”, ya que “no da préstamos a productores, a transportistas, para almacenamiento, para el comercio”. Profundizó Fermín que “ya llevamos dos generaciones de venezolanos que no saben lo que es un pagaré, un crédito personal, un préstamo para vivienda y automóvil”.

Con informacion de: Globovisión