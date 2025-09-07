Claudia Sheinbaum hizo llamado desde Aguascaliente, a la unidad nacional en defensa de la independencia del país como principio irrenunciable.

“La soberanía siempre se defiende. México es un país libre, soberano e independiente”, así proclamó este viernes la presidenta del país azteca Claudia Sheinbaum en Aguascalientes, lugar desde donde reiteró la protección de su gobierno a los connacionales que viven en Estados Unidos y que, si estos deciden regresar la patria los abrazará de vuelta.

Claudia Sheinbaum reafirma la soberanía de México

Ante los miles de asistentes reunidos en la Mega Velaria de la Feria Nacional de San Marcos, la mandataria mexicana presentó un informe de lo que va de su gestión, y aprovechó la ocasión, enclavada en los festejos del mes patrio, para subrayar que la independencia nacional es un principio irrenunciable.

Acompañada por la gobernadora del territorio, Teresa Jiménez, y funcionarios federales, Sheinbaum llamó al respeto y a la unidad tras los abucheos que recibió la autoridad estatal durante su intervención. “Ella es gobernadora de Aguascalientes y yo soy la presidenta de México. Las dos gobernamos, y por el bien del pueblo hay que ponernos de acuerdo. El respeto es parte fundamental de la gobernabilidad”, sentenció, arrancando aplausos del público.

Sheinbaum: resultados del Gobierno al lado del pueblo

La presidenta explicó que, tras rendir su informe constitucional el pasado 1 de septiembre en el Palacio Nacional, tomó la decisión de recorrer todos los estados para informar de manera directa a la ciudadanía. No se puede gobernar lejos del pueblo, hay que gobernar cerca de la gente, desde el territorio, caminando junto con la gente, expresó al detallar que Aguascalientes es parte de su cuarta gira nacional.

En su mensaje, destacó los programas de bienestar que benefician a miles de familias en el Estado, entre ellos la pensión universal para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad y becas educativas. Anunció además la construcción de viviendas sociales, la edificación de nuevos centros de cuidado infantil y la ampliación de hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Con información de Telesur