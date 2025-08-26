Claudia Sheinbam: México rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en Venezuela

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que, si bien el debate en redes sociales es legítimo, existen campañas de desinformación, bots y troles que buscan inflar ciertas narrativas políticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes la postura histórica de su país contra toda forma de intervención extranjera en Venezuela, en medio de los crecientes rumores difundidos en redes sociales y algunos medios internacionales sobre una posible operación militar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la política exterior mexicana se rige por el principio constitucional de la no intervención y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, y aseguró que esta será siempre la línea de su Gobierno.

«Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito, ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución», subrayó.

Sheinbaum también se refirió a la circulación de versiones no verificadas sobre presuntos movimientos militares estadounidenses en el Caribe.

Señaló que, si bien el debate en redes sociales es legítimo, existen campañas de desinformación, bots y troles que buscan inflar ciertas narrativas políticas, tanto en Venezuela como en México y Estados Unidos.

«Tiene que haber información oficial por parte de los gobiernos, pero las redes sociales están hechas para el debate (…) Ahora, sustentado en información que no sea falsa», recalcó.

Las declaraciones de la presidenta mexicana se suman a las expresadas recientemente por Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia, quienes también rechazaron cualquier intento de intervención militar o política contra el Gobierno de Caracas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión