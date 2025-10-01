¡Claman por Hidrolara! Bote de agua incontenible en la carrera 22 de Barquisimeto

Habitantes de la carrera 22 con calle 15 de Barquisimeto exigen una respuesta urgente a las autoridades de Hidrolara, denunciando que desde hace dos meses sufren las consecuencias de un bote de agua blanca que ha surgido tras una reparación inconclusa en el sistema de aguas negras. La situación se agrava porque la calle no fue asfaltada, lo que ha generado un hundimiento del pavimento y pone en riesgo la infraestructura de las viviendas.

La denuncia principal la realiza Shelly Cordero, habitante de la zona, quien relató la pesadilla que vive su hogar a causa de la negligencia en la culminación del trabajo. «el problema comenzó cuando arreglaron las cloacas, no asfaltaron y entonces se hizo como una batea, ahora hay un bote de agua blanca».

La vecina asegura haber acudido a Hidrolara, pero sin resultados concretos: «Fui a Hidrolara, pasaron, pero no han vuelto. Ya hace como dos meses que se hizo esa denuncia y no, no han venido a arreglarlo». El impacto del agua constante ya se siente dentro de su casa. «Se me ha dañado todo el piso en la casa, las paredes, eso es un desastre, se me va a caer la casa», comentó Cordero visiblemente angustiada.

Otro punto de la denuncia es el estado de la vía. Tras la reparación inicial, la calle quedó sin el asfaltado, lo que generó un riesgo estructural en el punto de la avería. «El pedazo que ellos le pusieron el pavimento se ha ido hundiendo todo y allá se hizo el mismo problema del agua», relató la vecina.

Shelly Cordero finalizó su llamado con una súplica: «Les agradezco, vengan a arreglarme la casa, se me va a caer». La comunidad espera que esta denuncia pública motive la acción inmediata de las autoridades competentes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto