Ciudad Crepuscular desmiente peligro: “El vidrio roto fue el único daño tras el temblor”

El Centro Comercial Ciudad Crepuscular aseguró este jueves, que trabajan con total normalidad luego de que se viralizara en redes sociales un video donde se observaba restos de vidrios caídos desde una de sus vitrinas, tras los movimientos telúricos sentidos en la ciudad de Barquisimeto.

Andrea García, coordinadora del centro comercial, conversó en exclusiva con el equipo de Noticias Barquisimeto y aseguró que los protocolos de seguridad se activaron de inmediato. «Nuestra infraestructura se encuentra en total normalidad», afirmó García, destacando que el objetivo principal fue garantizar la seguridad y tranquilidad de visitantes y aliados comerciales.

Mínimos daños y sin heridos

García detalló que el único incidente observado fue el desprendimiento de un vidrio en una fachada interna, el cual fue retirado de inmediato junto a dos vidrios adyacentes como medida preventiva.

«Solo fue un vidrio que se desprendió de una fachada interna, de lo cual solo se hizo el retiro y el desmontaje de los vidrios alrededor, que fueron solamente dos, para su respectiva revisión y nuevamente su colocación», explicó.

La coordinadora enfatizó que no se reportaron heridos ni mayores inconvenientes. «Gracias a Dios, todas las personas que estuvieron con nosotros, nuestros aliados, nuestros visitantes, no tuvimos ningún imprevisto o ninguna eventualidad», declaró.

El Centro Comercial Ciudad Crepuscular invitó a la comunidad barquisimetana a visitarlos para constatar el estado de las estructuras.

«Invitamos a nuestra comunidad a que nos visite el día de hoy en nuestro centro comercial y que ustedes vean cómo se encuentran nuestras estructuras, porque funcionamos con total normalidad desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche», concluyó.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto