Circunvalación Norte estará parcialmente limitada por trabajos de asfaltado

La Gobernación del estado Lara informa a conductores y usuarios que desde este lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto , la avenida Circunvalación Norte estará parcialmente limitada en ambos sentidos en el horario de 8:00 AM hasta las 5:00 PM desde la entrada al Distribuidor Veragacha hasta el Distribuidor Polígono de Tiro – corredor vial El Trompillo y desde allí hasta el Distribuidor San Francisco.

Ésta labor es debido a trabajos de escarificación y colocación de mezcla asfáltica necesarias para la rehabilitación integral de esta importante arteria vial.

Desde Invilara se ofrecen disculpas por las molestias generadas, invitamos a tomar vías de circulación alternas mientras los equipos ejecutan estas importantes labores con las que podremos garantizar la seguridad, bienestar y el libre tránsito por este medular par vial ubicado en el muncipio Iribarren.

Prensa Invilara

Hender «Vivo» González