Cinco países encabezan un plan contra la inflación en América Latina ¿En qué consiste?

México, Argentina, Brasil, Colombia y Cuba encabezan un proyecto para contener y reducir la inflación en América Latina, un plan que, de acuerdo con expertos consultados por Sputnik, es viable y podría dar paso a la diversificación económica de la región.

De acuerdo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el plan consiste en un intercambio comercial de importación y exportación de alimentos, así como de otros bienes, con el fin de disminuir las consecuencias derivadas de problemas económicos en la región.

Para que el acuerdo se lleve a cabo se invitará a productores, distribuidores y comerciantes. Según los datos más recientes, este índice tiene una variación de 5,63% en Brasil; 7,76% en México; 13,12% en Colombia; 42,08% en Cuba, mientras que Argentina registró 98,8%.

«Esto tiene que ver con alimentos, conseguir precios, quitar aranceles y las barreras que impiden que se puedan obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países», subrayó López Obrador.

Aunque el mandatario argentino, Alberto Fernández, indicó que en este plan estarían solamente Cuba, Brasil, México, Colombia y Argentina, el presidente mexicano apuntó que llamará, también, a los presidentes Xiomara Castro, de Honduras; Gabriel Boric, de Chile, y Luis Arce, de Bolivia. Este último reveló que había sostenido ya una llamada con el mandatario mexicano en la cual aceptó unirse al plan.

En entrevista con Sputnik, Moritz Cruz, doctor en Economía por Universidad de Manchester, indicó que la opción es viable a pesar de la disparidad de las economías, pues el plan está enfocado a la reducción de aranceles e impuestos.

«Si lo que buscan es disminuir la inflación mediante la exportación, la disminución de aranceles y de impuestos, pues podría tener el efecto esperado», señaló Moritz Cruz.

En México, explicó el experto, poco más de la mitad de la inflación es debido al alza en los alimentos, por lo que el plan podría convenir al Gobierno de López Obrador, pues las naciones sudamericanas son grandes exportadoras de estos productos.

En cambio, señaló, México podría exportar petróleo o algunas manufacturas; sin embargo, aclaró que se debe estudiar a fondo qué es lo que exactamente está causando el alza en la inflación en cada uno de los países para así detallar qué se intercambiará.

México mira hacia el Sur

Moritz Cruz recordó que «las ligas fuertes» de Sudamérica no son con Estados Unidos, sino con China, por lo que este acuerdo, dijo, es una buena oportunidad para que México se acerque a estos países para potenciar su comercio con ellos.

«Con esto se podría diversificar sus mercados, no precisamente alejarse de Estados Unidos porque eso no va a pasar, pero sí quizá sea el primer paso que le permita a México diversificar con miras hacia el sur», observó. «Esta idea de entre todos luchar contra la inflación por una vía que no sea la monetaria es una buena idea y, efectivamente, podría tener el efecto esperado de reducir este índice», agregó.

El economista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Octavio Dorantes, señaló en charla con este medio que el plan pinta otro escenario regional que está encabezado por México.

«Es un nuevo escenario de integración regional que está encabezado por México y que tenemos que ir viendo cómo se va configurando», señaló.

Los expertos coinciden en que México podría ser un buen exportador de manufactura y energéticos, mientras que dicho país podría verse beneficiado con las materias primas que abundan en los países de América del Sur.

«Las respuestas siempre se buscan hacia arriba, como que siempre estamos al pendiente de lo que pasa con Estados Unidos y Canadá, pero tal vez las respuestas reales puedan venir de abajo, de los otros países con los que compartimos historia. La integración latinoamericana podría ayudar mucho a solventar e ir combatiendo esos problemas tanto económicos como político-sociales», sentenció.

El próximo 5 de abril, el presidente López Obrador tendrá una llamada con Xiomara Castro, Gabriel Boric y Luis Arce para abordar su posible integración al plan. Mientras tanto, los equipos de las naciones involucradas sostendrán encuentros para forjar los lineamientos del proyecto.

Información de: La Iguana