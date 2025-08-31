CICPC detiene a dos hombres por estafar con pago móvil falso en comercios del Municipio Palavecino del Estado Lara

Juan Luis Pereira Molina de 18 años y Jhoan José Durán Amaya (29), fueron detenidos por el delito de estafa en el municipio Palavecino, estado Lara.

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que estos hombres fueron aprehendidos por la Delegación Municipal Cabudare, en, la avenida principal Zanjón Colorado, sector Los Rastrojos de la parroquia José Gregorio Bastidas.

“Se pudo conocer que los detenidos, se dedicaban a acudir a establecimientos comerciales de la entidad larense, donde tras realizar grandes facturaciones de artículos, indicaban que el pago sería a través de pago móvil, mostrando un presunto comprobante; sin embargo, las víctimas al verificar el mismo, se percatan que los mismos son falsos”, indicó el funcionario.

Explicó que con “su captura se recuperó una moto y un celular usados como medio de comisión”, mientras que la policía científica continúa desplegada en diferentes puntos de la región para resguardar a la población.

Douglas Rico puntualizó que ambos hombres quedaron a la orden del Ministerio Público (MP).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario La Calle