Cicpc abate a alias «Bombi» en la carretera Mamera-Junquito

CICPC abate a Ángelo Alexander Guerra de la Cruz, quien tenía diez expedientes relacionados al robo de motos y cinco solicitudes por los Juzgados del AMC

Comisiones de la División de Robo y Hurto de Vehículos perteneciente del Cicpc, abatieron a Ángelo Alexander Guerra de la Cruz (33), alias «Bombi«, en la carretera Mamera-Junquito, exactamente el kilómetro 3, parroquia Antimano, municipio Libertador, Caracas, donde se resistió a su detención.

Mediante la cuenta de Instagram del director nacional del Cicpc, Douglas Rico, informó que alias «Bombi» fue avistado por las comisiones cuando se trasladaba a bordo de un Keeway New Horse y al percatarse de la presencia policial, intentó huir, originándose una persecución.

A pocos metros de distancia, Guerra de la Cruz desenfundó un arma de fuego y la accionó contra los organismos policiales, dan inicio a un intercambio de disparos en el que resultó lesionado y llevado al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció.

Ángelo Alexander Guerra de la Cruz tenía 10 expedientes relacionados al robo de motos, cuyo modus operandi consistía ubicar a las personas que se dedicaran a moto taxi o delivery, para, bajo amenazas de muerte, despojarlos de las mismas, perjudicando su patrimonio.

Asimismo, poseía cinco solicitudes por los Juzgados 15°, 47°, 39°, 26 y 35° del Área Metropolitana de Caracas, por robo de vehículo automotor, robo agravado, extorsión y agavillamiento, robo agravado de vehículo y otros no indica delito.

