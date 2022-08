Christophe Galtier Técnico del PSG: “Ramos es un líder, está bien y no se ha perdido ni un entrenamiento”

Galtier, técnico del PSG, atendió a los medios de comunicación a únicamente dos días del debut de los parisinos en la Ligue 1 en el campo del Clermont.

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa a dos días del debut de los parisinos en la Ligue 1 en el campo del modesto Clermont. El técnico francés, además de confirmar el fichaje de Renato Sanches, al que le esperan esta tarde en París, confirmó la vuelta de Mbappé y ensalzó la profesionalidad y el liderazgo de Ramos, que sufrió un golpe en la Supercopa, pero decidió acabar el encuentro para demostrarle a su entrenador que está listo para competir al máximo nivel.

Satisfecho por ganar la Supercopa: “Estamos bien físicamente. La Supercopa fue una gran actuación colectiva que nos permitió acelerar el ritmo de juego. Hemos hecho una buena preparación, no hemos tenido ningún problema muscular y todo el mundo ha podido trabajar bien. Defendimos en la Supercopa juntos y atacamos juntos. Concedimos pocas ocasiones y sólo una clara. Esta mañana hemos trabajado eso, el no dejar a los rivales situaciones claras de gol”.

El sistema de juego: “Se puede tener la sensación, cuando se anuncia que se va a jugar con tres o cinco jugadores, de que es un sistema defensivo, pero creo que es todo lo contrario y que es un sistema que nos puede llevar a acumular muchos jugadores en campo rival y en posiciones de ataque. Este sistema permite atacar con bastantes jugadores y debería dar el equilibrio adecuado para evitar las transiciones rivales”.

La vuelta de Mbappé y el trío con Neymar y Messi: “Es un placer tener a Kylian de vuelta para el primer partido de liga. Está muy contento de volver a la competición. En cuanto al famoso equilibrio, es ante todo un deseo colectivo, pero también una responsabilidad individual. Hay periodos muy cerrados en los que el equipo aún no ha tomado ventaja con el rival y debemos estar muy atentos para no dar al adversario la oportunidad de hacernos correr. Cuando tienes un compañero que se esfuerza, obviamente se contagia y hace que la persona que está a tu lado quiera hacer el mismo esfuerzo. Después, puede haber momentos en el partido en los que nos encontremos con delanteros o carrileros a los que les cueste volver y hay que aceptar que a veces hay que ganar tiempo para que esos jugadores que han sido superados puedan volver al bloque del equipo”.

Confirmado el fichaje de Renato Sanches: ”Es un jugador que tiene cualidades que otros no tienen, sobre todo Marco Verratti y Vitinha. Es muy explosivo, tiene garra y genera impacto. Existía esa oportunidad en el mercado: conoce el campeonato francés y tiene un nivel muy alto. Tendrá que integrarse. Va a llegar tarde a la preparación, pero es totalmente diferente en términos de explosividad a la hora de romper líneas y también bloqueando disparos en defensa”.

Las rotaciones: “Siempre habrá competencia, siempre se pondrá por delante el rendimiento del jugador, pero tendremos que organizar el tiempo de juego para que todos rindan bien y perdamos el menor número posible de jugadores de aquí al 13 de noviembre. Para después del Mundial, ya veremos, también habrá un mercado de invierno”.

Sergio Ramos: “Automáticamente, es uno de los líderes del vestuario y me ha pasado en diferentes clubes que he tenido líderes que no jugaban, pero siempre intento que este tipo de jugadores, con una experiencia extraordinaria, sean los líderes. Y lo que tienen que aportar en cuanto a profesionalidad a cada uno me puede servir, porque es una experiencia que igual no tengo o no he tenido. Después de eso Sergio está bien, no se ha perdido ni un solo entrenamiento, pero tuvo un susto en el cuádriceps, quiso acabar el partido para demostrar que está preparado para rendir este año”.

Espera tres fichajes más: “Me has preguntado cuántos, te respondo que tres, después, sé lo difícil que es el mercado y no estamos aquí para amontonar jugadores. Quiero que haya un cierto número de jugadores en mi plantilla y que los jugadores que están cerca en términos de nivel tengan una competencia sana. No sé si estos tres jugadores llegarán rápido, más tarde o no llegarán. Pero sé que el club está haciendo todo lo posible para tener la mejor plantilla”.

