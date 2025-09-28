¿Christian Nodal podría ir a la cárcel tras demanda de Universal Music? 

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal atraviesa uno de los momentos más complicados de su trayectoria tras la reciente actualización en el proceso legal que enfrenta contra su ex disquera Universal Music.

La disputa, que comenzó hace casi cuatro años, podría derivar en consecuencias penales tanto para el intérprete como para sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, quienes también están implicados en la investigación, precisa Telemundo Atlanta

Como se recordará, en noviembre de 2021, Nodal y su familia presentaron una demanda civil contra Universal Music reclamando la titularidad de los derechos de sus canciones.

Aseguraban contar con 32 contratos certificados que lo acreditaban como propietario de las obras. Sin embargo, la compañía cuestionó la autenticidad de los documentos y denunció presuntas irregularidades, llevando el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2022, Universal Music contrademandó al artista luego de que peritos en grafoscopía concluyeran que las firmas en los contratos no coincidían con las del notario que supuestamente los certificó. Este notario incluso declaró que “nunca prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados”, lo que refuerza la acusación de falsificación.

El abogado de Universal, Ulrich Richter, aseguró que la familia habría utilizado estrategias “ilícitas y contrarias a la ética” para resolver la disputa. Además, señaló que los contratos en cuestión involucraban pagos en efectivo por más de 30 millones de pesos sin facturas, lo que podría abrir una investigación por irregularidades fiscales.

La Fiscalía solicita audiencia y podrían dictarse medidas cautelares

El caso dio un giro importante el pasado 22 de septiembre, cuando la Fiscalía solicitó una audiencia inicial contra Nodal y sus padres por el delito de uso de documento falso. Esta audiencia se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, donde deberán comparecer los acusados y los representantes legales de Universal Music.

Aunque por ahora no hay una orden de aprehensión, podrían dictarse medidas cautelares como la prohibición de salir del país e incluso una prisión preventiva si el juez considera que existen pruebas suficientes.

En juego están los derechos de tres de los discos más importantes del cantante: Me dejé llevar, Ahora y AYAYAY!, con éxitos como Adiós amor y Nace un borracho.

Nodal, por su parte, ha negado rumores de conflictos con su padre y asegura mantener una relación cercana: “Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien”, afirmó recientemente.

con información de NT