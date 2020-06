“Choque” entre la Zodi y alcaldía por aplicación del decreto que regula actividad de los “delivery”

Siguen las contradicciones entre los funcionarios del municipio Iribarren y cuerpos de seguridad a la hora de interpretar el decreto número 04039 del ejecutivo regional, el cual establece en su “artículo tercero” la forma como deben laborar el servicio a domicilio o también llamados “delivery”.

Estas diferencias marcadas entre la autoridad municipal que regula las actividades comerciales y la instancia militar que, a través de la ZODI Lara, garantiza el cumplimiento del decreto vigente, le está trayendo serios problemas a las empresas y trabajadores del sector alimentos y farmacéutico a la hora de repartir las encomiendas en Barquisimeto y Palavecino.

“Tengo mi permiso del Semat para repartir comida en el este y centro de la ciudad, pago los tributos, y sin embargo cada vez que me tropiezo con un policía o guardia me quieren detener porque no tengo el salvoconducto, como si esta autorización de la alcaldía no sirviera para nada”, nos comentó molesto un joven repartidor que antes de la pandemia daba clases en una universidad privada de esta región.

También leer: Sólo el municipio Torres mantendrá cuarentena radical en Lara durante la semana de flexibilización

Desde que comenzaron tomarse las medidas extraordinarias para controlar las diferentes actividades en medio de la pandemia, el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) convocó a las “organizaciones y compañías que presten servicio de entregas a domicilio en Barquisimeto se les permitirá transitar de 2 a 7 de la noche para llevar los pedidos solicitados por clientes. Previamente, estos deberán hacer la solicitud a través de la alcaldía”, cita el reporte informativo del mes de Abril.

“A las personas interesadas en tramitar la autorización para prestar el servicio de entrega a domicilio, de 2:00 pm a 7:00 pm, deben cumplir unos requisitos emitidos por la Dirección de Hacienda del municipio Iribarren que están contenidos en un decreto que acabo de firmar”, informó en esa oportunidad el alcalde de Barquisimeto Luis Jonás Reyes.

“Es urgente que se pongan de acuerdo para que podamos trabajar tranquilos sin el temor a ser detenidos. Tenemos el permiso de la alcaldía para entregar medicinas y no veo porque tengo que tramitar un salvoconducto ante la Zodi”, dijo un señor que pedalea todos los días para mantener a su familia.

Por su parte la gobernadora Carmen Meléndez ratificó que los permisos de la alcaldía para los llamados repartidores de comida, medicamentos y otros productos de primera necesidad están vigentes, mientras la ZODI es la instancia encargada de otorgar los “salvoconductos” para poder circular entre los municipios después de la hora establecida en dicho decreto.

Durante el reporte informativo de este domingo 28 de junio desde el “Puesto de Comando Estadal”, la mandataria regional reitero que “la entrega de domicilio (delivery) será hasta las 7:00 de la noche, dependiendo el permiso que dicte cada Alcaldía”.

Se entiende con estas declaraciones tanto del alcalde como de la gobernadora, que dentro del ámbito de la circulación de personas y vehículos fuera de los horarios establecidos, es la ZODI-Lara la que entrega los salvoconductos, mientras la alcaldía a través del SEMAT es la instancia que autoriza y regula a los repartidores de comida o encomiendas, mejor conocidos como “delivery”.