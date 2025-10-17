La mañana de este viernes se vio interrumpida por un aparatoso siniestro vial ocurrido en la Avenida Intercomunal Barquisimeto-Cabudare, a la altura del semáforo del Hotel Las Vegas. El suceso involucró la colisión entre una gandola de carga pesada y un vehículo particular.

Choque convierte el Hotel Las Vegas en escena de película: Gandola se incrusta en su fachada

El impacto inicial entre ambos vehículos provocó que la gandola se desviara e impactara violentamente contra el muro perimetral del Hotel Las Vegas, dañando parte de su fachada. Testigos presenciales reportaron haber escuchado un fuerte estruendo que alertó a los huéspedes y usuarios de la propiedad.

Inmediatamente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a Tránsito se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del accidente y determinar las causas. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos de Palavecino acudió para atender un derrame de gasoil en la vía, realizando las labores de contención y limpieza para evitar riesgos adicionales.

Clamor ciudadano por seguridad vial

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad vial en la concurrida avenida, provocando la reacción de ciudadanos en el lugar.

Bladimir Rojas comentó la urgente necesidad de implementar medidas de control de velocidad en la arteria vial: «Urge colocar reductores de velocidad en toda la intercomunal, ya que no hay manera que respeten los límites. Aquí están las consecuencias del exceso de velocidad».

Por su parte, Ana Leal expresó su preocupación respecto a la transparencia en la investigación de accidentes: «Lamentablemente, no hay funcionarios preparados ni con valores para que hagan bien su trabajo. Seguramente elaboran el expediente mal y terminan acusando a las víctimas, tal como hicieron con el caso del señor Eric Castillo».

Finalmente, con un tono más informal y especulativo, Axel Sanguino comentó: «Diga la verdad, el gandolero tenía a la esposa adentro del hotel».

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB