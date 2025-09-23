China pide a EEUU. y Rusia asumir con seriedad el desarme nuclear

Vladímir Putin anunció que Rusia está dispuesta a seguir cumpliendo las restricciones del START III durante un año después de que el acuerdo expire en febrero de 2026.

China pidió este martes a Rusia y Estados Unidos a asumir con seriedad y responsabilidad el tema del desarme nuclear, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, propusiera a Washington extender el último tratado sobre esta materia vigente entre ambos países.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun aseveró que “como los dos países con los mayores arsenales nucleares, Estados Unidos y Rusia deben asumir con seriedad su responsabilidad especial y primordial en materia de desarme nuclear“.

Además el diplomático chino valoró “la actitud positiva” de Moscú sobre el tema nuclear.

El lunes, el presidente Vladímir Putin anunció que Rusia está dispuesta a seguir cumpliendo las restricciones del START (Nuevo Tratado START, o START III) durante un año después de que el acuerdo expire el 5 de febrero de 2026.

Putin matizó que esa medida “solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión”.

En su opinión, la iniciativa rusa podría contribuir a la creación de una atmósfera favorable para la reanudación del diálogo estratégico con Washington, estancado desde hace años.

El Tratado START III, suscrito en Praga en 2010, limita los arsenales estratégicos de Rusia y EE.UU. a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.

Moscú ha asegurado en varias ocasiones en los últimos meses que se acababa el tiempo para renovar el START III, que limita el número de armas nucleares estratégicas.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur