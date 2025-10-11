China denuncia las amenazas «unilaterales y excesivas» de EEUU. contra Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU

«Estas medidas unilaterales y excesivas; estas operaciones contra otros países y otros buques en aguas internacionales, supone una violación de los derechos de estas personas», expresó el enviado chino, Fu Cong.

Este viernes, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el embajador y representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong, expresó su firme condena a las amenazas unilaterales de Estados Unidos hacia Venezuela.

Leer También: Rusia advierte en la ONU que un ataque de EEUU. a Venezuela sería un «error irreparable»

En su discurso, el embajador subrayó la gravedad de estas acciones, afirmando: «Estas medidas unilaterales y excesivas; estas operaciones contra otros países y otros buques en aguas internacionales, supone una violación de los derechos de estas personas, y representan una amenaza para la libertad y la seguridad de navegación en estas aguas y podrían socavar la libertad de estos países en alta mar».

Cong también hizo un llamado a la comunidad internacional, enfatizando que «rechazamos el uso de la fuerza o la amenaza en las relaciones internacionales». En este contexto, instó a Estados Unidos a cesar sus acciones para evitar un agravamiento de la situación en la región. «Y les pedimos que no pongan de excusa la lucha contra el narcotráfico para poner en riesgo la soberanía de otro país», añadió.

El embajador chino concluyó su intervención enfatizando que «EEUU debe manejar sus acciones con normalidad y respeto a la soberanía y la ley».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión