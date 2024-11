Chilena tras agredecir al venezolano: «Me arrepiento bastante de lo que hice»

Constanza Paz Ruiz Bastén, de 26 años, es estudiante de cuarto año en la carrera Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Universidad de las Américas, según consignó El Mercurio.

«Me arrepiento bastante de lo que hice», dijo Constanza al citado medio. «Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa», declaró.

«Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme (…) publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca», dijo.

«Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero (Deivis Agüero) en persona«, aseveró la mujer.