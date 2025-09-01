Chequeo preventivo de vehículos, ¿lujo o necesidad? En Centagenca nos dan la solución

La economía venezolana, con sus constantes desafíos, ha obligado a muchos a afinar el ingenio para estirar el dinero. Y es en ese estira y encoge que el cuidado del carro se ha vuelto una prioridad. Con esta realidad en mente, el equipo de Noticias Barquisimeto se acercó a un lugar que muchos conocen por nombre y reputación, Centagenca, un taller con 20 años de trayectoria que se ha ganado la confianza de la comunidad. En la prolongación de la avenida Venezuela, entre calles 45 y 46, nos encontramos con Juan Dorante, director general, un hombre que no habla de carros, sino de soluciones.

«Esto se convierte en una necesidad. Un buen mantenimiento preventivo, una revisión preventiva, te evita problemas futuros. Si no lo revisas, los problemas se van acumulando y el costo de las reparaciones se transforma en un gasto muy alto», nos dice Dorante con la voz de la experiencia.

En un país donde cada gasto se siente, la filosofía de Centagenca parece ser un salvavidas. «Buscamos beneficiar a la población, ofreciendo reparaciones con calidad y precios accesibles. Lo más importante es que cuando una persona se acerca, pueda realizar una inversión acorde al problema real de su vehículo», explica Dorante. Este enfoque en el diagnóstico preciso y el trato honesto es lo que los ha diferenciado.

La confianza, una pieza clave en el taller

Para Dorante, la calidad va más allá de un repuesto o una reparación. «La calidad del servicio y la calidad en el trato con las personas son vitales. Hay que determinar con sinceridad los problemas que tiene el vehículo y ayudar al dueño. No se trata solo de vernos como un negocio, sino de ofrecer a esa persona el mejor servicio posible con el dinero que tiene disponible». Esta mentalidad ha forjado la reputación de Centagenca en Barquisimeto.

La invitación de Dorante es clara: «Hemos buscado la manera de que las personas se acerquen a nuestras instalaciones para realizar revisiones preventivas, para evitar que un problema se agrave y que después el gasto sea mayor».

En un Barquisimeto donde cada avenida tiene un hueco esperando a ser descubierto, la relación entre el conductor y el mecánico se ha fortalecido. Ya no es solo un negocio, es una alianza. Y en esa alianza, la transparencia y la confianza son el mejor lubricante para que el carro siga rodando.

Centagenca, con su trayectoria y su enfoque en el cliente, parece haber encontrado la fórmula para que el chequeo del carro no sea una preocupación, sino una inversión en la tranquilidad y seguridad de la familia barquisimetana.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto