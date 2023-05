Champions League: Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por SOMOS TELE TUYA, hoy a partir de las 2:00 PM.

Manchester City vs. Real Madrid enfrentados EN VIVO y EN DIRECTO: desde las 2:00 PM. hora de Venezuela, este miércoles 17 de mayo, por SOMOS TELE TUYA por la vuelta de las semifinales de Champions League.

¡Un partido decisivo en la temporada! Manchester City vs. Real Madrid se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la vuelta de las ‘semis’ de Champions League, . El encuentro se disputará en el Etihad Stadium desde las 2:00 PM. (horario de Venezuela).

El equipo dirigido por Pep Guardiola define en casa una eliminatoria complicada. El entrenador catalán sabe que para derrotar al Real Madrid necesita hacer un partido que roce la perfección. Al “Rey de Europa” tiene que golpearlo muchas veces para que caiga a la lona y ya no pueda levantarse. Así lo dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Esta competición siempre la afronto pensando en lo que podemos hacer nosotros. Evidentemente, conocemos al Madrid. Pero eso no significa que lo vayamos a controlar”, comentó sobre el partido de vuelta. “No sé por qué el Madrid es superior en Champions. Pero diría que porque siempre tenían jugadores de altísimo nivel”, añadió.

Guardiola está a unos partidos de conseguir un histórico triplete con el Manchester City. “Mi herencia ya es excepcional aquí, ¿no? Ya sabemos la importancia de la Champions, sí. Pero hay que vivirlo disfrutando del momento. Tenemos una suerte increíble de estar aquí. Está en nuestras manos, no dependemos de nada excepcional, sólo hay que ganar un partido”, apuntó.

Cabe destacar que los ‘citizens’ llegan a este partido con un invicto de 22 encuentros. No pierden desde el pasado 5 de febrero, cuando cayó por 0-1 ante Tottenham por la Premier League. Aunque no lo quiere admitir, Guardiola sabe que es favorito. De todas formas, no puede confiarse porque el Real Madrid tiene muchas vidas en la Champions.

Manchester City vs. Real Madrid: horarios del partido

Miércoles 17 de mayo del 2023 a partir de las 2:00 PM hora de Venezuela por SOMOS TELE TUYA

Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Días, Stones, Akanji; Rodri, Kevin de Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

