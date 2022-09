Champions League: Haaland del Manchester City hunde al Borussia Dortmund con un gol acrobático

El noruego rubricó la remontada de un gris City con un genial remate de espuela en el 84′.

A Pep Guardiola casi se le atraganta su partido si partido 150 en Champions League como entrenador. Un gris Manchester City, rival del Sevilla en el Grupo G, ganó ‘in extremis’ al Borussia Dortmund (2-1). Erling Haaland rubricó la remontada contra sus ex en el 84′ con un gol de espuela al más puro estilo Cruyff contra el Atlético.

Las bajas de Laporte y Walker obligaron a Guardiola, que reservó a Rúben Dias, a dibujar una defensa inédita con Stones, Akanji, Aké y Cancelo.

El problema, sin embargo, estaba en ataque. Erling Haaland no arrancó bien. El ‘killer’ noruego se ahogó sin espacios ante un Borussia Dortmund muy bien organizado.

No sólo Haaland. El City tampoco encontró ninguna vía de escape antes del descanso. Acaparó la posesión, pero no consiguió acorralar a su rival. La prueba es que terminó la primera parte con cero tiros a puerta. Sólo las internadas de Jack Grealish, bien taponadas por la defensa, rompían la monotonía. El ‘BVB’ no sufrió.

El segundo tiempo comenzó aún peor. Marco Reus pudo ‘abrir la lata’ a la contra en el 52′. Recibió un pase al espacio de Özcan, sentó a Akanji con un gran remate y conectó un tiro que salió rozando el poste de Ederson.

El Dortmund se vino arriba y en el 56′ llegó el 0-1. Reus disparó desde la frontal y Jude Bellingham desvió con la cabeza en boca de gol para batir a Ederson. El ex del Birmingham se convierte, de este modo, en el primer futbolista inglés que marca cuatro goles en Champions antes de los 20 años.

Haaland hizo acto de presencia, por primera vez en el partido en el 66′, ya con Bernardo Silva, Julián Álvarez y Foden sobre el campo. El ex del Dortmund Recibió un pase al espacio de De Bruyne y remató contra la parte exterior del poste en la primera ocasión real de peligro del City.

El primer disparo a puerta de los de Guardiola coincidió, curiosamente, con su primer gol. John Stones se animó con un potente disparo desde la frontal que sorprendió a Alexander Meyer. Pudo hacer más el meta.

El City olió ‘sangre’ y se lanzó a por el Dortmund. La remontada se concretó en el 84′. Joao Cancelo sirvió un pase con el exterior que ya es marca de la casa y Haaland marcó el 2-1 con un remate de espuela ‘a lo karateka’. No lo celebró por respeto… pero su racha no tiene fin: suma 13 goles en nueve partidos con los ‘cityzens’.

Guardiola respira tranquilo. El City es líder en solitario del Grupo G con seis puntos. El Dortmund tiene tres y Sevilla y Copenhaghe sólo uno.

