Champions League en VIVO por SOMOS TELE TUYA: Hoy Molde FK vs. Galatasaray

El Galatasaray ahora viajará a Noruega para enfrentarse al Molde en un intento de clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA y lo podaras disfrutar por la mejor pantalla la de SOMOS TELE TUYA a las 3.00 PM. hora de Venezuela.

Molde Fotballklubb se enfrentará al Galatasaray Spor Kulübü en el Aker Stadion este miércoles 23 de agosto. El duelo será el primer partido de los Play-offs de la Champions League a las 3:00 (hora de Venezuela). Descubre aquí 3 pronósticos.

3 Pronósticos para este Molde FK vs. Galatasaray

Empate en el primer tiempo

Para este Molde FK vs. Galatasaray, los locales promediaron apenas 0.2 tantos en los primeros tiempos de sus últimos cinco partidos. Por otro lado, los visitantes del Conquistador de Europa muestran un mejor rendimiento al llegar con una media de 0.8 tanto.

Por ende, el promedio de goles en los primeros 45 minutos para este compromiso es de 1 tanto.

Los dirigidos por Erling Moe han abierto el marcador en solo uno de los últimos cinco partidos que han disputado. Mientras que los Amarillos y Rojos lograron marcar primero en cuatro de los últimos cinco partidos.

Además, los de la Ciudad de las Rosas ganaron el 59% de sus primeros tiempos, mientras que los jugadores bajo las órdenes de Uros Racic se llevan la mitad en un 44% de las veces.

No obstante, los futbolista de azul y blanco tienen un promedio de forma de 1.25 antes de ir al descanso, mientras que los Leones del Galatasaray se sobreponen con un 2.25 de forma.

2 goles o más

Molde Fotballklubb se presenta con un promedio de 2.4 anotaciones en los últimos cinco encuentros como local. A diferencia de los jugadores de la Ciudad de las Rosas, quienes vienen de hacer 1.2 goles en sus recientes cinco partidos cuando juegan por fuera de casa.

Por tanto, el número promedio de goles para este encuentro es de 3.6.

Molde vs Galatasaray

Molde FK ha ganado 10 encuentros seguidos como local.

Galatasaray SK no ha perdido un encuentro de los últimos 5.

Molde FK ha marcado por lo menos un gol en los últimos 5 encuentros consecutivos.

Galatasaray SK ha conseguido no recibir ningún gol en los últimos 4 encuentros consecutivos.

Molde FK gana la 1º mitad en 60% de sus partidos, Galatasaray SK en 43% de sus partidos.

Fútbol – Champions League

Molde

VS

23/08/2023 a las 15:00

Aker Stadion

Galatasaray

Tres nuevos encuentros se disputarán esta noche y supondrán un paso importante para los equipos que salten al terreno de juego. Los partidos de hoy son eliminatorias de ida y en la vuelta, el próximo día 29, se conocerá que equipos formarán parte de la fase de grupos de la competición y cuales, por el contrario, pasarán a la Europa League.

Partidos Champions League del 23 de agosto

Los partidos de hoy son los siguientes:

SC Braga – Panathinaikos

Molde – Galatasaray

Maccabi Haifa – Young Boys

Horario y dónde ver en TV los partidos de Champions del 23 de agosto

Todos se disputarán a la misma hora y está previsto que arranquen a las 21:00 horas. El SC Braga – Panathinaikos podrá seguirse a través de Movistar Plus Liga de Campeones, el Molde – Galatasaray se emitirá en Movistar Plus Liga de Campeones 2 y el encuentro entre Maccabi Haifa – Young Boys correrá a cargo de Movistar Plus Liga de Campeones 3.

Cuándo es el sorteo de la Champions League

El esperado sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2023-24 tendrá lugar el próximo jueves 31 de agosto en en el Grimaldi Forum a las 18:00 hora española. En dicho sorteo ya esperan los cinco quipos españoles: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Real Sociedad

