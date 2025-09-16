Champions League: El Real Madrid ganó al Marsella 2-1 con polémica en su debut y un hombre menos

El Madrid vuelve a ganar con diez en su estreno europeo. Debió solucionar el partido en el primer tiempo y sufrió en el segundo. Doblete de penalti de Mbappé..

El cuadro merengue remontó y ganó por 2-1 al Marsella con dos goles de penal de Kylian Mbappé y con la expulsión de Carvajal.

El Real Madrid tuvo que sufrir más de la cuenta para remontar y derrotar por 2-1 al Marsella en el Santiago Bernabéu con doblete de penal de Kylian Mbappé, pero con una jugada muy polémica que derivó en el tanto del triunfo madrileño.

El cuadro francés sorprendió a propios y extraños anotando el primer tanto del partido en una contra, como jugó gran parte del encuentro, que fulminó Timothy Weah al minuto 22 de juego. Aunque la alegría no duraría mucho, pues llegaría el empate merengue tras un penal cometido a Rodrygo, sin necesidad de VAR por lo evidente que fue, y que Mbappé transformó.

El cuadro blanco fue superior en todo momento, pero, al igual que en muchos otros partidos, tanto con Ancelotti en su último año como con Xabi Alonso en este primero, le costaba llegar al gol. Para su fortuna, su rival no lograba pasar de la mitad de la cancha, perdía la pelota rápido buscando jugar de contragolpe y la presión blanca bastante alta lo dejaba cerca del área, pese a jugar con uno menos tras la expulsión de Carvajal por un cabezazo al portero que derivó en una de las primeras polémicas.

Las figuras del partido estaban siendo Rulli, portero del Marsella, y Balerdi, su capitán y uno de los centrales. Sin embargo, nada pudieron hacer para evitar el segundo tanto del Real Madrid, nuevamente desde el punto penal, tras una mano polémica al minuto 80 y que confirmó la victoria blanca.

Así, el Real Madrid suma sus primeros tres puntos en este arranque de la Champions, al igual que Arsenal, USG, Qarabag y Tottenhham.

Cambios

Dani Carvajal (4′, Trent Alexander-Arnold), Vinícius Júnior (62′, Rodrygo), Brahim Díaz (62′, Franco Mastantuono), Igor Paixão (65′, Matt O’Riley), Arthur Vermeeren (66′, Geoffrey Kondogbia), Raúl Asencio (72′, Arda Güler), Amir Murillo (77′, Emerson), Amine Gouiri (77′, Timothy Weah), CJ Egan-Riley (87′, Benjamin Pavard)

Goles

0-1, 21′: Tim Weah, 1-1, 28′: Kylian Mbappe, 2-1, 80′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Irfan Peljto

Arbitro VAR: Dennis Higler, Christian Dingert

Aurelien Tchouameni (34′,Amarilla), Benjamin Pavard (45′,Amarilla), Eder Militao (53′,Amarilla), Dani Carvajal (71′,Roja), Facundo Medina (74′,Amarilla), Álvaro Carreras (96′,Amarilla)

