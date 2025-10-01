Champions League: El PSG derrotó a Barcelona en un partidazo 2-1

El físico del PSG puede con el Barça.

Los parisinos remontaron y se llevaron los tres puntos por un 2-1 que se definió en los últimos minutos.

El PSG, el campeón actual de la Champions, impuso condiciones en Montjuic al ganar un partidazo por 2-1, gracias a Senny Mayuly y Gonçalo Ramos, remontándole al FC Barcelona, que físicamente quedó a deber.

Ambos con un juego calcado. Presión alta tratando de recuperar, juego de posesión, pases largos, a las espaldas y mucha profundidad, pero también de imprecisiones, lógicas cuando se juega de esa manera. Y de una equivocación, de Vitinha, nació el gol azulgrana, tras la recuperación de Yamal, pase de Pedri a Rashford y el inglés asistiendo a Ferrán.

Después del tanto, el cuadro parisino tomó el control del compromiso. Con manejo, presión y recuperación alta, y el conjunto local ya no se apoyaba en la tenencia como en los primeros minutos. Con muestra de cansancio, el equipo de Flick concedió espacios que Nuno Mendes supo aprovechar desde el fondo para asistir a Mayulu, quien no perdonó frente al portero.

El segundo tiempo comenzó del mismo modo que terminó el primero. El PSG dominaba y llegaba con balón dominado, y el Barcelona parecía no poder hacer frente, aunque conseguía atacar los espacios con velocidad.

Sin embargo, el ritmo se aplanó por completo debido al agotamiento de los dos equipos. Los franceses seguían dominando con la pelota, mejor físico y sus ataques peligrosos, contra un cuadro español que no pudo hacer mucho más, ni siquiera con los cambios, por eso pagó concediendo el segundo con una contra que fulminó Gonçalo Ramos para definir las acciones.

Ahora, los parisinos llegaron a la línea de los líderes con 6 puntos, mientras que el azulgrana quedó con tres.

Resultados del miércoles

Qarabag 2-0 Copenhague.

USG 0-4 Newcastle.

Arsenal 2-0 Olympiacos.

Bayer Leverkusen 1-1 PSV.

Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club.

Mónaco 2-2 Manchester City.

Nápoles 2-1 Sporting Club.

Villarreal 2-2 Juventus.

