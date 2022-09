Champions League: El Nápoles hunde al Liverpool 4-1 en el Diego Armando Maradona

Los goles de Anguissa, Simeone y el doblete de Zielinski deja muy tocada la moral del ‘Pool’.

Nápoles y Liverpool se veían las caras atravesando dos dinámicas distintas. Los italianos sin conocer la derrota en la Serie A, mientras que la entidad inglesa no pudo superar al Everton en el último derbi de Merseyside. Sensaciones que se vieron reflejadas en un partido en el que el Nápoles superó y dejó muy tocada la moral de los ‘red’.

La presión adelantada del Liverpool hacía presagiar que los de Klopp iban a dominar el encuentro, pero ese espejismo duró 40 segundos. Tiempo que tardó Osimhen en dar el primer aviso a la zaga ‘red’ de que iba a ser una noche dura para ellos. Su disparo en aquella acción tras regatear a Alisson dio en el palo.

En la siguiente jugada, el Liverpool no tuvo la misma suerte. Milner tenía el brazo alejado del cuerpo y Del Cerro Grande no lo dudó al señalar los once metros desde donde Zielinski no falló. El que sí erró la pena máxima que él mismo se fabrió fue Osimhen, el mayor dolor de cabeza del Liverpool hasta que tuvo que ser sustituido por Simeone.

Para cuando se produjo el cambio, el Nápoles ya había ampliado su ventaja en el marcador. Anguissa, que barrió todo lo que pasó por su lado, batió a Alisson tras una gran pared con un Zielinski que estuvo en todo. Osimhen dejó su puesto a Simeone que tardó tres minutos en estrenar su cuenta goleadora en Champions.

La segunda mitad comenzó de igual manera que lo hizo la primera, con Zielinski marcando gol. Alisson detuvo el primer disparo del polaco, pero no pudo hacer nada ante la picadita en el rechace. Luis Díaz maquilló el resultado de un partido que pasará a la historia para el conjunto napolitano y hunde al Liverpool que traslada a Europa sus malas sensaciones en Premier.

Diario Marca