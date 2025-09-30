Champions League: Con triplete de Mbappé Real Madrid ganó en Kazajistán al Kairat Almaty 5-0

El merengue goleó 5-0 al Kairat Almaty, de Kazajistán, con hat-trick del francés y tanto de Camavinga y Díaz, para ser líder de la “liguilla”.

El Real Madrid visitó Kazajistán para enfrentarse por primera vez al Kairat Almaty por 5-0, con triplete de Kylian Mbappé y goles de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz en la segunda jornada de Champions.

Si bien el local fue el primero en rematar al arco, el conjunto merengue tuvo el dominio del partido en todo el primer tiempo. Sin embargo, esa superioridad no la pudo plasmar en el marcador de la manera que esperaban, sino con un 1-0 que llegó tras un penal que convirtió Mbappé, el tercero en dos partidos.

Para la segunda parte las cancha se inclinó mucho más hacia el cuadro español, que anotó el segundo casi con el pitazo de reanudación. Courtois logró conectar con el delantero francés dentro del área y este batió al portero rival con una definición de «vaselina», para convertir su cuarto tanto en la temporada en la competición, el primero que no es desde los 11 pasos.

Al Real Madrid se le empezaba a enredar el partido durante un tramo de la segunda parte. En el mismo, el principal pitó penal para el Kairat que pudo haber cambiado -o no- la historia del juego, pero, después de ver el VAR, lo anuló y minutos después llegó el tercero del merengue. Otra vez Mbappé, ahora sacando un tiro lejano imposible para el portero.

Ya sobre el final, los de Xabi Alonso completaron la goleada, primero con Camavinga y luego con Brahim Díaz, para darle la segunda victoria en la Champions, para liderar en solitario, por ahora, con seis unidades de seis posibles.

Cambios

Olzhas Baybek (63′, Ofri Arad), Edmilson (64′, Jorginho), Jug Stanojev (64′, Erkin Tapalov), Rodrygo (69′, Franco Mastantuono), Brahim Díaz (69′, Vinícius Júnior), Ricardinho (79′, Dastan Satpaev), Giorgi Zaria (79′, Valeri Gromyko), Eduardo Camavinga (79′, Aurélien Tchouaméni), Jude Bellingham (79′, Arda Güler), Gonzalo García (80′, Kylian Mbappé)

Goles

0-1, 24′: Kylian Mbappe, 0-2, 51′: Kylian Mbappe, 0-3, 72′: Kylian Mbappe, 0-4, 82′: Camavinga, 0-5, 92′: Brahim Diaz

Tarjetas

Arbitro: Marco Guida

Arbitro VAR: Marco Di Bello, Aleandro Di Paolo

Valeri Gromyko (47′,Amarilla), Ofri Arad (53′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

Con información de Líder