Champions League: Barcelona gana al Viktoria Plzen 5-1 y Lewandowski ‘calienta’ para Munich con triplete

Triplete del polaco ante el Viktoria en su debut con el Barça en Champions. La goleada la completaron Kessie y Ferran Torres. Están preparados para la visita al Bayern.

Era lo esperado por el nivel del rival, pero no por ello hay que quitar mérito al gran estreno del Barça en Champions. La superplantilla que ha confeccionado el Barcelona este verano tiene su origen en la mala imagen dada en Europa la pasada temporada. No pasar la fase de grupos de la Champions fue un mazazo tremendo. El remate fue caer a la Europa League y quedar eliminado por el Eintracht. No dar la talla en Europa era algo inasumible para un club como el Barça que, gracias a las palancas, está a punto de arreglar para que no se repita. El destino le ha tocado un grupo complicado con Bayern e Inter como grandes rivales. El Viktoria Plzen es la cenicienta del grupo y los de Xavi tuvieron la suerte de que el primer partido de esta Champions fuera la visita de los checos al Spotify Camp Nou. Baño y masaje antes de la visita del próximo martes a Munich.

Xavi se permitió hacer seis cambios después de haber repetido equipo los dos últimos partidos. Dio la titularidad a Sergio Roberto y Jordi Alba en los laterales; Christensen fue pareja de Koundé en el centro de la defensa; De Jong y Kessie acompañaron en el centro a Pedri y -algo muy esperado- Ansu Fati fue titular arriba junto a Dembélé y Lewandowski. El campeón checo demostró desde el inicio que su misión era encerrarse con orden atrás y evitar una goleada. Algo que facilitó el juego de toque y presión del Barcelona. Con ese guión de partido el primer gol era cuestión de minutos. Trece, en concreto. Córner que saca Dembélé, cabecea Koundé y remacha Kessie también de cabeza. La viktoria estaba en el bote.

Curioso papel el de asistente de Koundé, que dio dos goles en el Pizjuán y también el del estreno en Champions ante los checos. Lewandowski acapara el mayor protagonismo pero el fichaje del francés no le queda muy atrás. Jugadorazo. El Viktoria, no llegaba mucho, pero tuvo opciones de empatar el partido al pitar el colegiado belga como penalti una falta de Christensen sobre Mosquera que, tras revisión en el VAR, dejó claro que había falta previa del colombiano. Pasado el susto, el partido volvió a su guión. Pasada la media hora llegó el momento Lewandowski. El polaco recibió un pase de Sergi Roberto, controló el balón, se hizo hueco ante el defensa que le tapaba y latigazo ajustado al poste para el segundo. Nada más lanzar se giró celebrándolo antes de que entrara el balón. Una seguridad al alcance de muy pocos, que lujo tenerle en España.

El polaco se estaba gustando sobre el campo y un pase de espuela sobre Pedri estuvo a punto de suponer el 3-0 antes del descanso, pero Jemelka sacó el balón sobre la línea. Y, lo que es fútbol, el partido se puso 2-1 porque los checos marcaron en su primer remate a puerta al borde del descanso. Balón rebotado a banda al que no acude Christensen algo despistado y Sykora cabecea desde cerca el centro de Jemelka. Parecía que así se iba a llegar al intermedio, pero no fue así. En el añadido, una jugada de coraje de Dembélé robando un balón a Mosquera en banda acabó con un centro medido del francés para que Lewandowski, quién si no, firmara el doblete.

Ovación a Piqué

La segunda parte comenzó con una fuerte ovación para Gerard Piqué que jugó sus primeros minutos de la temporada tras sustituir a Sergi Roberto. La idea era marcar el mayor número de goles, que nunca vienen mal sobre todo en un grupo tan fuerte como éste. Quien estuvo a punto de hacerlo en primer lugar fueron los checos tras un pase de Mosquera que remató alto Chory en buena posición. Ferran salió al campo y lo primero que hizo fue un dejada para que Lewandowski hiciera el tercero de su cuenta con un nuevo disparo desde fuera del área ajustado al poste.

Dembélé no marcó pese a que lo intentó en reiteradas ocasiones, pero el partido del francés fue impresionante. De sus botas llegó el quinto con una gran asistencia a Ferran para que el internacional español rematara de volea. Quedaban 20 minutos, el Camp Nou entregado y Xavi dio minutos a Memphis y también hizo debutar al cántabro Pablo Torre a falta de 10 minutos. El 5-1 final, pese a lo abultado, se antojaba corto para un Barça que ha comenzado la Champions de la mejor manera posible. Lewandowski está enchufadísimo de cara al partido de Munich del martes donde las cartas se pondrán boca arriba.

Diario Marca