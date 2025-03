César Vizcaya: 45 años de lucha social en el corazón de Barquisimeto

Durante las últimas cuatro décadas, César Vizcaya se ha convertido en un referente de la lucha social en Barquisimeto. Su incansable labor en defensa de las comunidades, especialmente en la parroquia Concepción, ha dejado una huella imborrable en el centro de la ciudad.

En una entrevista exclusiva con Noticias Barquisimeto, Vizcaya compartió los motivos que lo impulsaron a dedicar su vida al servicio de los demás. «A mí me crió una abuela y siempre me sembró los valores de hacer el bien. Ella era comadrona y siempre me hablaba de hacer el bien, incluso a quien le haga el mal«, relató.

Su lucha social comenzó en los años 80, con la recuperación de la cancha Picapiedra. «A nosotros en esa época nos llamaban los cabeza caliente, los ñángaras, los ultrosos, pero nuestro objetivo era mejorar las condiciones de la comunidad. Y es lo que hacemos todavía hoy en día«, afirmó Vizcaya.

Uniendo comunidades y logrando cambios

Vizcaya destaca la importancia de la unión entre las comunidades para resolver sus problemas. «En algunas comunidades están dispersos y la dispersión en las comunidades no ayuda a resolver los problemas, sino que los agrava«, explicó.

En 1986, junto a otros líderes comunitarios, fundó el Frente Vecinal de los Barrios del Sur, logrando importantes avances como la construcción del ambulatorio del sur, la reubicación de la cárcel modelo, el cierre de destilerías que trabajaban con desechos tóxicos y el traslado de la tenería de cueros a Simón Planas.

Servicios públicos: una lucha constante

Como fundador del Movimiento por los Servicios Públicos de la Parroquia Concepción (MOSECO), Vizcaya ha liderado la lucha por la mejora de los servicios básicos en Barquisimeto.

«En Barquisimeto es necesaria la reconstrucción total del sistema de aguas servidas. Lo que ha hecho HIDROLARA son pañitos de agua caliente. La asesoría del Ing. Arcadio Torrealba es que la reconstrucción debe ser aguas abajo«, señaló Vizcaya, advirtiendo sobre el riesgo de hundimientos.

Además, denunció el problema de la contaminación del río Turbio, que afecta a los estados Cojedes y Portuguesa. «Este problema no se ha solucionado, nunca se culminó el proyecto«, exclamó.

Vizcaya también expresó su preocupación por la falta de un plan integral para el sistema de aguas servidas y la necesidad de una nueva represa para garantizar el suministro de agua potable en la región. «Necesitamos que le digan al estado Lara que la represa Yacambú ya no puede funcionar. Se debe ir al proyecto de Dos Bocas, porque Dos Cerritos va a colapsar«, enfatizó.

Un llamado a la acción

A sus 40 años de lucha social, César Vizcaya continúa trabajando incansablemente por el bienestar de su comunidad. «Las ciudades son de todos, no de los Alcaldes o Gobernadores, debemos contribuir al cuidado«, concluyó.

El legado de César Vizcaya es un ejemplo de compromiso y dedicación para las futuras generaciones de barquisimetanos.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto