César Ember, el nuevo rostro del arte en piel en Estocolmo

El oficio sigue evolucionando en los últimos tiempos, además de no ser un tabú, los artistas cuentan con las herramientas necesarias para crear propuestas totalmente artísticas que conllevan un trabajo creativo. «La generación actual lo ve desde el punto de vista artístico, aunque también depende del país o la cultura, pero ya se ha cambiado considerablemente la perspectiva en cuanto a esto. Ahora se hacen diseños que antes no se hacían, como caricaturas, retratos, realismo y cantidades de piezas que surgen desde la creatividad. Ya no se vincula tanto con la rebeldía», confesó Ember.

El artista comenzó en esta industria desde muy joven y de la manera más improvisada. Aprendió viendo videos en Youtube para, posteriormente, ponerlo en práctica en la piel de sus allegados. Su casa era el lugar donde sus primeros clientes comenzaron a llegar, hasta que el talento del joven se dio a conocer entre grandes artistas y fue contratado en importantes estudios de Latinoamérica. Ahora, en Estocolmo, Suecia, es conocido por el impresionante trabajo artístico que ofrece, en los que los perfectos acabados hacen de sus diseños perfectas obras de artes.

‌«Mi experiencia como artista en Suecia es muy buena. Me ha ido muy bien, excelente, desde que llegué. La mitad de mi carrera la he tenido aquí (vine hace tres años y medio)».

‌A la hora de poner en acción la creatividad sobre la piel, Ember destaca que entre las herramientas más importantes, además de las máquinas y agujas, son los conocimientos acerca de la piel, el diseño, el tatuaje. Confiesa que esa es la clave, ya que lo demás es «básico». La evolución continúa dando sus frutos y es que uno de los aspectos que considera «un antes y un después» son sus piezas. Ahora, analiza muy bien el tatuaje a diseñar, para adaptarlo a un estilo surrealista de alto nivel que marque la diferencia entre los demás, aunque también suele experimentar nuevas técnicas, para salir de su zona de confort.

‌Muchos son los jóvenes que siguen este tipo de trabajo e incluso se inclinan por un artista en específico, con la esperanza de construir un camino en la industria. «A quienes desean dedicarse a esto siempre les recalco tener una idea básica de qué quieren lograr, las técnicas que van a aplicar, el estilo que quieren adoptar. Hay que estudiar mucho. Esto es muy diferente a pintar en óleo en lápiz. Los insto a buscar un mentor y a prepararse de manera profesional. No hay imposibles, cuando las ganas de triunfar son más grandes».