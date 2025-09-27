CEOFANB: Más de 60 toneladas de droga se han incautado este año 2025

El general Domingo Hernández Lárez agregó que en los últimos cuatro años en el país se ha decomisado un total de 200 mil 102 kilogramos de sustancias estupefacientes.

El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, informó este viernes que este año se han incautado 60 mil 637 kilos de drogas.

El alto funcionario resaltó que las cifras de decomisos de drogas en los últimos años superan considerablemente los números registrados cuando operaba en el país la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como la DEA.

Hernández Lárez agregó que en este 2025 también se ha alcanzado el desmantelamiento de 37 campamentos enemigos improvisados para un total de mil 775 en los últimos cuatro años; de 15 laboratorios (190 desde el 2022), 49 campamentos logísticos (681) y siete astilleros.

Notificó la inutilización de 11 aeronaves este año, 402 desde la creación del Ceofanb y 96 pistas inutilizadas (240), de las que dijo en estos momentos no hay ninguna ilegal.

Finalmente, el Comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostuvo que la institución es capaz de cumplir su misión de garantizar la seguridad y la defensa del país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión