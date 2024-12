Celebración del Día del Locutor: Un tributo a la vocación y pasión

Cada 11 de diciembre se conmemora el Día del Locutor, una fecha que rinde homenaje a aquellos que dedican su vida a la comunicación a través de la radio y otros medios. Este año, destacamos la trayectoria de Pablo Flores, un locutor con 39 años de experiencia en el ámbito.

“Desde 1984 estoy haciendo radio, soy locutor porque creo que es algo natural e innato que nació en mí. Nunca fue algo que alguien me impusiera; por el contrario, mi papá quería que yo fuera abogado”, expresó Flores, reflejando la pasión que lo ha guiado en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Flores ha explorado diversas áreas dentro de la locución. “Siempre me incliné por el tema de la locución. Después me apasioné por la publicidad y, más tarde, me llamaron la atención dos cosas importantes: la narración de noticias y la narración deportiva”, afirmó.

Con el paso del tiempo, Flores ha sabido adaptarse a los cambios en la industria. “Tengo 39 años trabajando como locutor y ahora me estoy adaptando a las redes sociales”, contó, destacando la importancia de evolucionar con las nuevas plataformas de comunicación.

El Día del Locutor es una oportunidad para reconocer el trabajo y la dedicación de quienes hacen posible que la voz llegue a millones. A través de sus historias y experiencias, locutores como Pablo Flores continúan inspirando a nuevas generaciones en el mundo de la comunicación.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto