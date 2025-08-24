Celebra el presidente Nicolás Maduro: “Éxito total” el primer día de alistamiento de la Milicia Bolivariana

El Presidente aseguró que el pueblo ha dado un «paso al frente» y destacó que esta respuesta masiva es fundamental para garantizar la paz y la soberanía del país.

El presidente Nicolás Maduro, calificó de «éxito total» la jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana que se llevó a cabo este sábado en todas las plazas Bolívar del país, y exhortó a los venezolanos a continuar la convocatoria mañana domingo.

“Hoy sábado ha sido un éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales”, afirmó en un mensaje transmitido por VTV.

El mandatario aseguró que el pueblo ha dado un «paso al frente» para integrarse al sistema defensivo de la nación, en una demostración de «nacionalismo, patriotismo y amor».

«Quien no defiende su patria, quien no defiende su familia, es capaz de defenderse ni a sí mismo. Quien no ama su patria, quien no ama su familia, quien no mira la historia de nuestra patria y el derecho que tiene en su soberanía, en su autodeterminación, perdió el alma. Ya perdió la vida en un cuerpo zombi», dijo.

El mandatario destacó la participación de ciudadanos, combatientes reservistas y familias enteras que se unieron a las filas de la Milicia. Enfatizó que esta respuesta masiva es fundamental para garantizar la paz y la soberanía del país.

El presidente Maduro extendió la invitación a toda la población para que se sume a la jornada que continuará este domingo, reiterando su mensaje de «Yo me alisto porque amo mi patria».

«Este domingo continuamos, como fue anunciado, en las plazas Bolívar, principales de todos los municipios del país. Yo me alisto porque amo mi patria, junto a tu familia, junto a tu comunidad, alístate y pasa filas. Que viva Venezuela, que viva la patria, que viva la paz», dijo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión