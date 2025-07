CC Ciudad París celebra su aniversario 28 con una Caminata Pet

Barquisimeto se llenó de ladridos y alegría este domingo 13 de julio, cuando el Centro Comercial Ciudad París conmemoró sus 28 años con una iniciativa que tocó el corazón de muchos una «Caminata Pet» que reunió a cientos de barquisimetanos y sus fieles compañeros de cuatro patas en un recorrido lleno de energía y cariño.

Desde tempranas horas de la mañana, la entrada principal del CC Ciudad París, en la icónica avenida Los Leones, comenzó a llenarse de colas moviéndose y entusiastas dueños listos para la aventura. A las 8:00 AM, el ambiente se encendió con un calentamiento muy particular: oficiales del Centro de Entrenamiento Canino de la GNB dirigieron ejercicios no solo para los humanos, sino también para sus peludos, preparando a todos para los 3 kilómetros que les esperaban.

Un Recorrido de Amor y Ejercicio

El reloj marcaba las 9:00 AM cuando la marea de patitas y pasos humanos se puso en marcha. El recorrido, que abrazó algunas de las arterias viales más conocidas de Barquisimeto – Avenida Los Leones, Avenida Lara, Calle Ecuador y Avenida Crispulo Benítez – se convirtió en un desfile de afecto. Perros de todas las razas y tamaños, desde pequeños chihuahuas hasta imponentes labradores, caminaron con sus «papás humanos», compartiendo risas, ladridos de emoción y uno que otro momento de juego.

Al regresar al punto de partida, el CC Ciudad París se transformó en un centro de festejo canino. Allí, los participantes disfrutaron de consejos valiosos de un entrenador canino, actividades recreativas diseñadas para los perritos y, por supuesto, merecidos premios para los peluditos que con tanto ahínco completaron la caminata.

El Corazón Detrás de la Iniciativa

Milagros Álvarez, la gerente del centro comercial, compartió con Noticias Barquisimeto la emotividad detrás de esta celebración tan especial. «En aras de celebrar el 28 aniversario del Centro Comercial París, fue una actividad que bueno, nos salió del corazón«, expresó con una sonrisa. «Yo le dije a mi equipo, vamos a hacer esta actividad porque bueno, vamos a darle valor a la vida de estas mascotas, que a veces por el día a día y por el afán de todo nuestro trabajo, las dejamos encerradas en las casas. Porque es que ellos son parte de nuestra familia.»

Álvarez hizo hincapié en la creciente presencia de mascotas en la vida cotidiana de los barquisimetanos. «Si nosotros salimos a veces tú vas a una tienda o a algún centro médico, tú ves a una persona con una mascota, ya ellos se vuelven parte de nuestra familia que son especiales para nosotros», afirmó. «Así como ellos nos dan amor, nosotros queremos retribuirle ese amor que ellos nos dan a nosotros».

Voces de Afecto y Conciencia

La caminata no solo fue una oportunidad para el ejercicio, sino también para la reflexión sobre el valor de las mascotas en nuestras vidas. Margarita Castaño, una de las «mamás humanas» participantes, compartió su entusiasmo: «Uno disfruta, uno se nutre mentalmente porque yo pienso que más que nutrir el cuerpo, es nutrir también el alma y la mente. Y tener una mascota, un perrito, un gatico o un animalito es todo el alma a la mente, es muy bonito. Me encanta que hagan estas actividades aquí en la ciudad.»

Al preguntarle por el comportamiento de su perrita Matilda, destacó la importancia de la educación y el amor. «Demasiado bien», dijo orgullosa. «Yo digo que eso es como criar un niño, en el sentido de decir unas normas, entonces ellos van aprendiendo qué está bien y qué no está bien. Y eso depende de ti, ser buena mamá humana y también cómo él se comporta en el hogar.»

Margarita, también aprovechó para aplaudir la apertura de los centros comerciales barquisimetanos a las mascotas y lanzó una propuesta constructiva. «Los centros comerciales permiten ir con tu mascota, y hacer los centros comerciales para que también pongan el baño de los perritos, que es muy sencillo, puede ser un cuadro de césped verde y las bolsitas para que la gente limpie lo que ellos hacen«, sugirió. Su mensaje final fue claro y contundente: «Hay que decir siempre no al maltrato animal, hay que quererlos, hay que cuidarlos y brindarles mucho amor, porque ellos a nosotros nos brindan todo eso y más, eso es un amor incondicional.»

Otra participante, Patricia Guerrero, quien caminó junto a su schnauzer Rom, expresó su alegría por este tipo de eventos. «Me gustan las actividades que incluyen a mi perrito y trato de darle tiempo de calidad, y pues es una actividad donde puede socializar con otros perritos«, comentó. «Rom es un perro muy consentido, es el único perro de la familia. Es primera vez en una actividad así, lo tengo en un club Schnauzer, pero por lo general son reuniones en parque más tranquilos y por eso quise participar en la caminata para vivir la experiencia.»

Jesús Duarte, por su parte, acompañó a Buru, su compañero canino, en la caminata. «Es la oportunidad perfecta para una reunión canina, para que haga ejercicio, que él salga, aunque ya va un poco cansado, pero bueno, más que todo la experiencia», relató. Al consultarle si Buru se parecía a él, como popularmente se dice (las mascotas se parecen a sus dueños) Jesús respondió con humor: «Físicamente no, él es una belleza, tal vez diría que nos gusta comer bastante, ese puede ser el parecido.»

