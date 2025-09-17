Catherine Fulop protagonizó un dramático momento este martes durante el show de Erreway en el Movistar Arena. La reconocida actriz y conductora sufrió una fuerte caída del escenario que, por suerte, solo terminó en un gran susto.

Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente en un show y se salvó de milagro

El incidente ocurrió en medio de una escena que Fulop compartía con Camila Bordonaba. Mientras interpretaban un diálogo, Fulop caminaba por el escenario y, en un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó de lleno, arrastrando consigo un televisor que se encontraba a su lado.

El público y los compañeros de escena se alarmaron de inmediato. Camila Bordonaba reaccionó con sorpresa, mientras el teatro se sumía en gritos de preocupación. Afortunadamente, Fulop, sin perder su característico buen humor, se rió de la situación desde el piso y, con el micrófono aún en la mano, exclamó para tranquilizar a todos: «¡Por suerte estoy viva!».

«Estoy bien, no tengo moretones, la saqué barata, gracias a Dios, porque a esta edad que te pase algo.. Por suerte tengo músculo y tengo bastante cola con la que amortigüé la caída porque abajo había sillas», dijo la actriz venezolana.

Su reacción relajada y su actitud positiva sirvieron para convertir un momento de tensión en una anécdota, demostrando una vez más su profesionalismo y carisma ante la adversidad.

Por: Edwin «Sports» Hevia

Con extractos de Globovisión