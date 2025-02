Caso presunto abuso policial del CICPC: Denuncian detención arbitraria y amenazas

Diana Crespo, acompañada de su hija y su hermano, los ciudadanos que fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Delegación San Juan en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, luego de ser liberados se acercaron a la sede de Noticias Barquisimeto, para aclarar la situación.

Crespo, menciona que el día 4 de febrero del presente año, agentes del CICPC, llegaron a su vivienda «sin orden de allanamiento, ni orden de detención, y la orden de citación estaba en blanco; nos llevaron a mí, mi hija y mi hermano, me dejaron la casa vuelta un chiquero».

Agrega que, «quiero justicia, porque la señora que hace la presunta denuncia es la señora Elsy Sánchez del Hospital Rotario, ella me quita mis tierras y aquí tengo mi Carta Agraria desde el año 2014, ella le hizo un revocatorio ayudándose de sus influencias, el INTI se la entrega a su esposo. Y se vale de su poder, ella dice que es alguien muy grande aquí en Lara».

Diana, junto a su familia, tiene más de cuatro décadas habitando y labrando las tierras ubicada en la carretera vieja vía a Pavia, del municipio Iribarren, donde tienen sembradíos de diferentes rubros agrícolas y la cría de caprinos.

«Ella había dicho que no iba a descansar hasta vernos presos a mí y a mis hermanos, y lo logró porque ese día nos llevaron hasta el Hospital Rotario para que ella nos viera. Le pido al Fiscal Tarek William Saab, Douglas Rico y al Ministro de Agricultura y Tierras, y que se hagan las investigaciones correspondientes», enfatiza la afectada.

Menciona que el camión de su hermano, fue reportado como «solicitado», «queremos que se lo entreguen porque es su medio de trabajo, y también que me devuelvan mis tierras completas», asimismo, hace referencia a la orden de presentación cada 30 días que les dieron, «nosotros no somos ningunos ladrones, no estamos de acuerdo con esto, mi hija lo que tiene son 20 años y somos es trabajadores de la tierra».

Denuncian que, mientras estuvieron en la patrulla, presuntamente fueron «agraviados» por los funcionarios que les decían diferentes comentarios, «decía que iba a matar a mi hermano y que le harían algo a mis sobrinas pequeñas que estaban allí y que nos callaramos porque sino, nos iban a sembrar».

Por otra parte, resalta que no pueden seguir trabajando las tierras ya que les han quitado el buco de agua donde le entra el vital líquido a la laguna, para el riego de las plantas y el consumo humano de quienes habitan allí.

Finalmente hacen un nuevo llamado a las autoridades correspondientes para que sea investigado a profundidad el caso, que ya se encuentra en la Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales del estado Lara.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto