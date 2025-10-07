Caso Erick Castillo: Camioneta del presunto homicida fue «escoltado» por policías tras el crimen

A solo dos semanas del lamentable fallecimiento del entrenador Erick Castillo, la tragedia ha vuelto a golpear a su familia de la manera más cruel: su padre perdió la vida tras ser arrollado de forma imprudente. El suceso ocurrió mientras el señor Castillo se encontraba estacionado en su vehículo en la avenida Intercomunal Barquisimeto – Cabudare.



Detalles del accidente y fuga

El accidente se desencadenó cuando una camioneta lo embistió. Según las dolorosas declaraciones de los familiares, el conductor no solo impactó el vehículo, sino que aceleró, pasó por encima de la víctima y huyó del lugar, dejando al padre de Erick Castillo mortalmente herido.

El presunto responsable de este hecho fue identificado como Luis Miguel Cruz Briceño, conductor de una camioneta Toyota 4Runner de color gris. Aunque existe una orden de captura en su contra, hasta el momento no hay información oficial que confirme su presentación ante las autoridades.





Nuevos cuestionamientos

Salen a la luz nuevos y preocupantes detalles que rodean la fatídica noche. Videos de cámaras de seguridad han revelado el momento exacto en que la camioneta 4Runner, presuntamente involucrada, llega a la urbanización Villas Trapiche en Cabudare, donde se presume reside Cruz Briceño.

Vehículo del presunto homicida fue «escoltado» por policías

Lo más alarmante es lo que sucede minutos después: las imágenes muestran cómo el vehículo es retirado del lugar a bordo de una grúa y «escoltado» por funcionarios policiales. Este hecho genera serios cuestionamientos sobre la actuación de los implicados y el manejo de las pruebas.

Hasta este momento, el presunto autor de este trágico suceso, que enluta por segunda vez a la familia larense en tan poco tiempo, aún no ha sido presentado ante los tribunales de la región. La familia clama por justicia y que se esclarezcan las circunstancias bajo las que el vehículo fue removido.

Por: Edwin «Sports» Hevia







